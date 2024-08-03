У британській розвідці розповіли, що аа останні три місяці втрати росії на фронті були найбільшими.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Міноборони Британії у Twitter (X).

Як зазначає розвідка, середньодобові втрати росіян (убитими і пораненими) за останні два місяці впала з понад 1262 на день у травні до 1140 у липні.

“Незважаючи на це скорочення, останні три місяці були найдорожчими для російських сил з лютого 2022 року, згідно зі звітом українського Генштабу”, – йдеться у зведенні.

У Британії вважають, що зниження середньодобового показника, ймовірно, свідчить про зміцнення позицій російських військ на Харківському напрямку. Наступ окупантів на цьому напрямку посилив тиск на лінію фронту. Проте ефективна українська оборона та відсутність російської підготовки зменшують здатність РФ використовувати будь-які тактичні успіхи для більш широких оперативних здобутків.

Втрати росії на фронті за останні три місяці були найбільшими – Міноборони Британії

“Рівень втрат Росії, ймовірно, продовжуватиме перевищувати 1000 осіб на день протягом серпня 2024 року, оскільки Росія продовжує наступальні операції на всій лінії фронту від Харкова на півночі до Роботиного на півдні України”, – зазначають розвідники.

Втрати російської армії

За останніми даними Генштабу ЗСУ, українські військові знищили за добу майже 1200 росіян.

Всього Росія з лютого 2022 року втратила вже понад 580 тисяч військових. За словами головкома ЗСУ Олександра Сирського, Росія хоче збільшити чисельність своїх військ в Україні до 690 тисяч до кінця року.

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