Покинута собака Мегі не захотіла залишати свій дім на Харківщині. Тепер про неї та про її малят піклуються прикордонники.

Зворушливу історію розповіли у ДПСУ, передають «Новини України – НСН».

Прикордонники комендатури швидкого реагування «Шквал» Львівського загону на Харківському напрямку доглядають собаку, яку залишили господарі.

Собаку звати Мегі, вона живе в одному з сіл Харківської області. Через постійні обстріли з боку рф її господарі виїхали з села. Тому про чотирилапу піклуються прикордонники.

Мегі дуже норовлива, волелюбна та розумна. Прикордонники розповідають, що намагалися забрати Мегі зі собою, але та не захотіла залишати своє місце проживання, адже усе своє життя прожила тут та відчуває себе хазяйкою, а також сподівається, що господарі скоро повернуться до своєї домівки.

Нещодавно Мегі народила чотирьох чудових цуценят – двох хлопчиків та двох дівчат.

«Мегі полюбляє насіння. Також краде сигарети, які просто жує та випльовує», – кажуть хлопці «Проте, чи-то камери соромиться, чи-то через те, що годує цуценят, але сигарети не захотіла брати», – жартують прикордонники

А тим часом цуценята підростають, тож тепер прикордонникам доводиться доглядати ще й за пухнастими малюками.

Покинута собака Мегі стала підопічною прикордонників: відео

Покинута собака Мегі не схотіла залишати свій дім: тепер про неї піклуються прикордонники (відео)

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