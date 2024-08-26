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З артефактів війни: на Burning Man представили українську інсталяцію I’m Fine

Автор -
Журналіст
на Burning Man представили українську інсталяцію I’m Fine

На Burning Man представили українську інсталяцію під назвою I’m Fine.  Її створив скульптор Олексій Сай.

Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на інстаграм-сторінку Ukraine.ua.

Цього року у США на Burning Man Україна представила скульптуру I’m Fine. Вона символізує те, як Україна стоїть в умовах війни, що триває. Інсталяція показує те, що можна приховати під словами «Я в порядку» – наш справжній настрій, історії незламності та особисті переживання.

Цю скульптуру виготовив Олексій Сай зі своєю командою. Вона має 32 метри завдовжки, 7 метрів заввишки та понад 10 тонн ваги. Складається з предметів, пошкоджених російськими кулями та снарядами. Серед них — знак «Обережно, діти!» з повністю зруйнованої росіянами школи на Херсонщині.

На Burning Man представили українську інсталяцію: фото

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на Burning Man представили українську інсталяцію I’m Fine 3

на Burning Man представили українську інсталяцію I’m Fine 4

на Burning Man представили українську інсталяцію I’m Fine 5

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