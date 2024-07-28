Грошова допомога постраждалим від війни на Нікопольщині: хто може отримати

Грошова допомога постраждалим від війни на Нікопольщині надається міжнародною організацією. Розповідаємо про це детальніше – де саме, хто та як може отримати.
Про допомогу повідомили у Марганецькій міській раді.
Отже отримати допомогу можуть мешканці цієї громади на Нікопольщині.
Звертаємося до мешканців Марганецької громади, які постраждали внаслідок військової агресії рф, та мають поранення вибухово-небезпечними предметами або інвалідність, підтверджені медичними довідками від лікаря, – йдеться у повідомленні
Для таких осіб є можливість отримати грошову допомогу від Українського гуманітарного фонду, що створений Управлінням Координації Гуманітарних Справ ООН.
Вказані особи мають змогу також взяти участь в тренінгах з правового захисту, з адаптації та реінтеграції у суспільстві і отримати необхідну юридичну допомогу.
Грошова допомога постраждалим від війни на Нікопольщині: як отримати
Документи:
- Копія паспорта громадянина України (з сторінкою про місце реєстрації)
- Копія Витягу про реєстрацію місця проживання (якщо паспорт ID-картка)
- Копія ідентифікаційного коду / Свідоцтво про народження
- Копія довідки ВПО
- Копія пенсійного посвідчення
- Завірена медична довідка про мінно-вибухову травму (ОБОВ’ЯЗКОВО)
- Довідка про банківські реквізити
Звертайтеся за телефоном: +380631259471
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