Грошова допомога постраждалим від війни на Нікопольщині: хто може отримати

Грошова допомога постраждалим від війни на Нікопольщині надається міжнародною організацією. Розповідаємо про це детальніше – де саме, хто та як може отримати.

Про допомогу повідомили у Марганецькій міській раді.

Отже отримати допомогу можуть мешканці цієї громади на Нікопольщині.

Звертаємося до мешканців Марганецької громади, які постраждали внаслідок військової агресії рф, та мають поранення вибухово-небезпечними предметами або інвалідність, підтверджені медичними довідками від лікаря, – йдеться у повідомленні

Для таких осіб є можливість отримати грошову допомогу від Українського гуманітарного фонду, що створений Управлінням Координації Гуманітарних Справ ООН.

Вказані особи мають змогу також взяти участь в тренінгах з правового захисту, з адаптації та реінтеграції у суспільстві і отримати необхідну юридичну допомогу.

Грошова допомога постраждалим від війни на Нікопольщині: як отримати

Документи:

Копія паспорта громадянина України (з сторінкою про місце реєстрації)

Копія Витягу про реєстрацію місця проживання (якщо паспорт ID-картка)

Копія ідентифікаційного коду / Свідоцтво про народження

Копія довідки ВПО

Копія пенсійного посвідчення

Завірена медична довідка про мінно-вибухову травму (ОБОВ’ЯЗКОВО)

Довідка про банківські реквізити

Звертайтеся за телефоном: +380631259471

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