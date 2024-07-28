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Грошова допомога постраждалим від війни на Нікопольщині: хто може отримати

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Журналіст
Грошова допомога постраждалим від війни на Нікопольщині: хто може отримати

Грошова допомога постраждалим від війни на Нікопольщині надається міжнародною організацією. Розповідаємо про це детальніше – де саме, хто та як може отримати.

Про допомогу повідомили у Марганецькій міській раді.

Отже отримати допомогу можуть мешканці цієї громади на Нікопольщині.

Звертаємося до мешканців Марганецької громади, які постраждали внаслідок військової агресії рф, та мають поранення вибухово-небезпечними предметами або інвалідність, підтверджені медичними довідками від лікаря, – йдеться у повідомленні

Для таких осіб є можливість отримати грошову допомогу від Українського гуманітарного фонду, що створений Управлінням Координації Гуманітарних Справ ООН.

Вказані особи мають змогу також взяти участь в тренінгах з правового захисту, з адаптації та реінтеграції у суспільстві і отримати необхідну юридичну допомогу.

Грошова допомога постраждалим від війни на Нікопольщині: як отримати

Документи:

  • Копія паспорта громадянина України (з сторінкою про місце реєстрації)
  • Копія Витягу про реєстрацію місця проживання (якщо паспорт ID-картка)
  • Копія ідентифікаційного коду / Свідоцтво про народження
  • Копія довідки ВПО
  • Копія пенсійного посвідчення
  • Завірена медична довідка про мінно-вибухову травму (ОБОВ’ЯЗКОВО)
  • Довідка про банківські реквізити

Звертайтеся за телефоном: +380631259471

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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