Присвятила рекорд полеглому захиснику Маріуполя: альпіністка з України за добу піднялася на Еверест

Альпіністка з України Антоніна Самойлова за добу піднялася на Еверест і Лхоцзе. Вона стала першою українкою, яка підкорила цю вершину.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді, передає сайт «новини України – НСН».

«На світанку 22 травня стояла на вершині Евересту, а вже о шостій ранку наступного дня дивилась на нього з вершини іншого восьмитисячника Лходзе! І знов мала щастя піднести на найвищі висоти прапор найкращої країни», написала Антоніна у своєму Інстаграмі.

Своє сходження Антоніна Самойлова присвятила загиблому воїну Олександру Грянику. Все життя він мріяв зійти на Еверест, але загинув 8 травня 2022 року під час оборони Маріуполя. Альпіністка підняла його фото на вершину світу і зробила світлину на пам’ять.

Альпіністка з України за добу піднялася на Еверест: фото

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