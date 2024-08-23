Кошеня випадково відправили «Новою поштою» з Вінниці до Сум. Малюк вижив. І став зіркою інтернету.

Про цей випадок розповіло вінницьке видання 20 хвилин, передають «Новини України».

На одному з вінницьких підприємств, яке виготовляє обладнання для переробки деревини, клієнт із Сум зробив замовлення.

Замовлення виготовили, упакували та відправили замовнику, але з невеликим бонусом — маленьким кошеням.

Цю незвичайну історію розповіла користувачка соцмережі «Х» Alice Romberg. Дівчина як раз працює на тому самому підприємстві у Вінниці, яке виконувало замовлення, і саме вона стала учасницею тих подій.

Кошеня випадково відправили «Новою поштою» з Вінниці до Сум: як так вийшло

Дівчина каже, що місяць тому клієнт із Сум замовив відповідне обладнання та попросив відправити його “Новою Поштою”.

А, коли пройшло 30 днів, необхідно було зробити уточнення, тож вінницькі підприємці зв’язалися з сумськими і на питання: «Чи все добре працює?», отримали неочікувану відповідь: «Так, все супер. До речі, дякуємо за котика».

Ця фраза дуже здивувала вінницьких підприємців. Вони не розуміли, про якого ще котика йдеться.

Коли перепитали, то отримали відповідь:

Ну, як якого? Ви ж нам з обладнанням відправили кошеня. Маленьке таке, сіреньке.

У Вінниці просто не могли повірити, що до замовника разом з обладнанням приїхав живий кіт.

Як пише співробітниця, у неї був шок, вона почала сміятися і заперечувати, але після розмови з керівником та іншими працівниками з’ясувалося, що таке цілком могло статися.

Виявилося, що в ті дати, коли було зроблено замовлення, кішка народила кошенят, і, будучи вагітною, забігала на виробництво. Чи це було їхнє кошеня, чи воно залізло десь на Новій Пошті, остаточно стало зрозуміло після отримання фото.

— Якраз тоді я бачив на території кілька кошенят такої масті, — сказав керівник підприємства — То ми таки відправили людям поштою кота? — Виходить, що так. Ми відправили людям поштою кота.

Яким чином кошеня потрапило до обладнання, невідомо. Можливо воно саме залізло, а можливо кішка-мати його туди занесла… Адже склад знаходиться на вулиці.

Як припускають співробітники, вранці обладнання разом із котом упакували в стрейч-плівку та гофрокартон і відправили в Суми. Оскільки кішки, які могли перебувати на заводі, народжують кошенят невідомо де, а маленькі кошенята потім з’являються на світ дикими, його, ймовірно, і не помітили, бо він міг глибоко сховатися і навіть не подати звуку.

Кілька днів він їхав до Сум, а там його забрали, привезли на новий завод, розпакували, здивувалися, нагодували і, на щастя, залишили собі.

Кошеня не задихнулося, ймовірно, через те, що дана модель їхала на піддоні, що забезпечило доступ повітря знизу.

Найкраще в цій історії, як пише сама працівниця, те, що котик живий і здоровий, його прийняли, і, судячи з подяки, він усім подобається.

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