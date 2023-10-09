Помер легендарний український кіт-синоптик (фото)

Помер легендарний український кіт-синоптик. Сумну новину повідомила його власниця – відома синоптикиня Наталка Диденко, передає НСН.

Наталка Діденко повідомила про смерть улюбленця родини, написавши коротко:

«Апельмон пішов від нас…»

Кіт був зіркою інтернету, його називали «головним синоптиком України» серед чотирилапих, пише Главком. За породою – британський короткошерстий. Його батька звали Атосом, а матір Ніколь Кідман. Ім’я Апельмона при народженні – Араміс

Разом з Наталкою Апельмон вів щоденні прогнози погоди на телеканалі Еспресо, регулярно публікував фотографії на своїй сторінці в Facebook та Іnstagram. Він також має свою сторінку у Вікіпедії.

Помер легендарний український кіт-синоптик: ось його фото

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