В додатку “Дія” з’являться нові послуги, завдяки яким можна буде отримати ліцензії та дозволи для бізнесу.

В Уряді анонсували про старт проєкту “єДозвіл”, який дозволить отримувати ліцензії та дозволи для бізнесу в “Дії”.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на віце-прем’єра, міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

В Мінцифри пояснили, що раніше, щоб отримати ліцензію, треба було їхати в установу, витрачаючи на це час. Тепер, з допомогою додатку “Дія” все буде набагато простіше й без корупційних ризиків.

“Підприємці зможуть зручно в кілька кліків через портал “Дія” подавати документи, відновлювати чи анулювати ліцензії, відстежувати прогрес в обробці документів, оплачувати адмінпослуги чи подавати скарги”, – розповів міністр.

В додатку “Дія” з’являться нові послуги – для кого вони будуть корисні

За словами Михайла Федорова, вже на першому етапі будуть доступні ліцензії та декларації у сфері охорони праці, а з вересня можна буде отримати ліцензію на ветеринарну діяльність. Перелік сфер і послуг поступово розширюватиметься.

“Як це буде на ділі. Умовно, ви хочете почати ветеринарну практику, але для цього потрібно отримати ліцензію від Держпродспоживслужби. Раніше треба було збирати заяву, копії потрібних документів і везти в Держпродспоживслужбу. Скоро це все можна буде зробити в кілька кліків на порталі “Дія”, – появнив Федоров.

Міністр зазначив, що система автоматично перевірить документи, які користувач завантажить, і якщо все ок, за кілька хвилин видасть дозвіл чи ліцензію. Якщо система бачить ризик, заяву розгляне представник держоргану, в такому випадку відповідь буде протягом 10 днів.

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