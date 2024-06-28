У “Дію” додадуть медичні документи. Зокрема з’явиться можливість обрати сімейного лікаря та інші послуги. Кабмін ухвалив відповідну постанову.

Про це повідомляють «Новини України – НСН» з посиланням на віце-прем’єра, міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Він розповів, що у “Дії” можна буде зареєструвати себе як пацієнта в електронній системі охорони здоров’я, а також обрати сімейного лікаря, подати або розірвати декларацію. Для цього не треба буде ходити до лікарні чи поліклініки.

Медичні документи з’являться у “Дії” – Мінцифри

Також за допомогою застосунку можна буде змінити свої дані в електронній системі охорони здоров’я, у тому числі ввести актуальний номер телефону або місце проживання. Наразі для цього необхідно звертатися безпосередньо до поліклініки або звертатися до Національної служби здоров’я.

“Скоро – кілька кліків у “Дії”, засвідчили “Дія.Підписом” – і все готово. Далі функціонал розшириться”, – наголосив міністр.

За його словами, над сервісом працюють спільно з МОЗ та НСЗУ.

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