В Україні планують запустити освітній застосунок “Мрія”. Наразі проводиться його бета-тестування. Чим він буде корисним для школярів.

Застосунок повинен спростити роботу вчителям, навчання – учням і контроль процесу – батькам. Повідомляється, що дітям буде найлегше пристосуватися до новинки, так як вони добре знайомі з гаджетами та дистанційним навчанням.

Про це в розповідають співкерівник проєкту “Мрія” Максим Ілюхін і віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров, передають Новини України – НСН з посиланням на РБК-Україна.

Які функції розроблені для учнів

За словами Максима Ілюхіна, для дітей “Мрія” буде корисна в контексті пошуку себе.

“Дітям “Мрія” допоможе керувати навчанням, досліджувати себе в різних напрямках і вже зі школи розкривати потенціал. На відміну від електронних щоденників, у застосунку буде акцент на особистому розвитку учнів”, – каже співкерівник проєкту.

Освітній застосунок “Мрія” – чим він буде корисним для учнів шкіл

У бета-версії застосунку для дітей доступні такі функції:

план дня. Це можливість розвивати навички планування і тайм-менеджменту. Система має сучасний підхід, як у дорослих. Діти зможуть вести розклад уроків, бачити свої оцінки та коментарі до них, домашні завдання та нагадування про терміни їх виконання.

результати навчання. Інструмент, що допоможе учням відстежувати власні досягнення і динаміку, тримати у фокусі пріоритети та вчасно реагувати на зміни: оцінки, виконання домашніх завдань, відвідування.

Мрія ID. Цифровий освітній документ, що дозволить легко й швидко ідентифікувати школярів.

бібліотека контенту. Тут містяться навчально-пізнавальні відео, розроблені спеціально для “Мрії”: від курсів програмування, біології та підприємництва до робототехніки й психології.

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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вважає, що “Мрія” – це хороший крок до нової якісної освіти.

“Це не тільки наслідок онлайну, це якісна освітня траєкторія. Ми робитимемо все, щоб боротися за увагу дітей. Щоб “Мрія” могла конкурувати з TikTok, робимо її максимально гнучкою та цікавою. Зараз вона працює в 40 пілотних школах”, – каже Федоров.

За словами Федорова, до кінця року в Міністерстві цифрової трансформації планують підключити до застосунку ще тисячу шкіл.

Як проходить тестування “Мрії”

Бета-тест застосунку “Мрія” вже розпочався в перших 40 українських школах. Тестування проходитиме в три етапи.

На першому – учні, вчителі та батьки перевірять, як працює застосунок: від авторизації до заповнення журналів, сповіщень та аналітики досягнень. Далі 58 тренерів “Мрії” відвідають кожну школу, підготують учителів до навчального року й навчать користуватися застосунком і вебверсією. Завершальний етап – це старт навчального року разом з “Мрією”.

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