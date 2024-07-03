З 1 липня українські біженці у Польщі можуть оформити три види допомоги: Хороший Старт, сімейну допомогу та допомогу з фонду аліментів. Розповідаємо про це детальніше.

Три види допомоги, які українські біженці у Польщі можуть оформити з 1 липня

Допомога Хороший Старт у розмірі 300 злотих надається батькам для підготовки дітей до навчального року, заявки можна подати через Установу соціального страхування.

Сімейна допомога призначена на покриття витрат на дитину, розміри виплат залежать від віку дитини та доходу сім’ї, заявки можна подавати онлайн або у паперовій формі.

Допомога з фонду аліментів надається особам, які мають право на аліменти, максимальний розмір допомоги – 500 злотих на місяць, критерій доходу становить 1 209 злотих на особу в сім’ї.

Детальніше про умови і терміни

Українці, які проживають у Польщі, з початку липня мають можливість подавати заявки на три важливі типи підтримки. Кожна з них має свої особливості та умови, які слід знати для отримання коштів.

Допомога Хороший Старт

Ця одноразова виплата у розмірі 300 злотих спрямована на підтримку батьків у підготовці дітей до навчального року. Заявку на “Хороший Старт” можна подати з 1 липня через Установу соціального страхування (ZUS).

Хто може розраховувати на підтримку?

Допомога доступна батькам, опікунам, прийомним сім’ям, керівникам дитячих будинків та директорам навчальних закладів. Вона надається незалежно від доходу сім’ї.

Батьки можуть отримати 300 злотих для дитини до 20 років, яка навчається у школі (або до 24 років для дитини з обмеженими можливостями).

Важливо: ця виплата не надається дітям, які відвідують дитячі садки або дошкільні групи.

Крайній термін подання – 30 листопада, але подати її краще до кінця серпня, щоб отримати виплату до 30 вересня 2024 року. Заяви, подані пізніше, будуть оброблені протягом двох місяців від дати подання.

Подати заявку можна кількома способами: через додаток mZUS, платформу електронних послуг ZUS (PUE), портал Emp@tia та електронний банкінг.

Сімейна допомога та додаткові виплати

Сімейна допомога надається на пільговий період, який триває з 1 листопада до 31 жовтня наступного року. Заявки можна подавати з 1 липня онлайн через портал Emp@tia або з 1 серпня у паперовій формі.

Зверніть увагу! Заяви потрібно подавати до адміністрації гміни за місцем проживання. Щоб зберегти безперервність виплат, заяву слід подати до кінця серпня 2024 року.

Допомога призначена для часткового покриття витрат на утримання дитини. Потрібно відповідати критерію доходу: 674 злотих на особу або 764 злотих, якщо в сім’ї є дитина-інвалід. Для періоду 2024/2025 років враховуються доходи за 2023 рік.

Розміри виплат:

95 злотих на дитину до 5 років,

124 злотих на дитину від 5 до 18 років,

135 злотих на дитину від 18 до 24 років.

Допомога з фонду аліментів

Відповідна допомога призначена для осіб, які мають право на аліменти, але не отримують їх через безрезультатність стягнення. Як і сімейна допомога, вона встановлюється на певний період з 1 жовтня до 30 вересня наступного року.

Заявки можна подавати з 1 липня онлайн через портал Emp@tia або з 1 серпня у паперовій формі. До заяви необхідно додати довідку органу, що проводить виконавче провадження, або заяву про безрезультатність стягнення. Максимальний розмір допомоги – 500 злотих на місяць.

Допомога надається до досягнення дитиною 18 років (до 25 років у разі навчання у середній школі або університеті). Безстроково допомога може надаватися дітям зі значним ступенем інвалідності.

Критерій доходу для отримання допомоги з фонду аліментів з 1 жовтня 2023 року становить 1 209 злотих на особу в сім’ї. У разі перевищення цього порогу діє правило “злотий за злотий”.

Джерело: Канал 24

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