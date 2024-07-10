Дивний об’єкт в небі над Україною в ніч на 10 липня – що це було? (фото, відео)

Дивний об’єкт в небі над Україною в ніч на 10 липня помітили мешканці різних регіонів. У мережах образу з’явилися фото та відео і запитання: «Що це таке?».

Люди активно коментували побачене. Хтось писав про НЛО, а хтось навіть про янголів… Українці висували різні версії і жартували, що після двох з половиною років повномасштабної війни їм вже нічого не страшно і вони вже нічому не здивуються.

Дивний сяючий об’єкт з «крильцями» можна було побачити приблизно опівночі.

Дивний об’єкт в небі над Україною в ніч на 10 липня – що це було?

Як з’ясувалося, нічого надзвичайного вночі не відбувалося.

Українці стали свідками прольоту другого ступеня європейської ракети-носія Ariane 6. Про це повідомляє The Alpha Centauri, передають «Новини України – НСН».

Зазначається, що 9 липня Європейське космічне агентство здійснило запуск нової європейської ракети-носія важкого класу Ariane 6. Її проліт можна було побачити у різних регіонах України.

Ракета здійснила свій перший політ із Європейського космодрому у Французькій Гвіані.

Нова європейська ракета Ariane 6 привела Європу в космос, взявши з собою різноманітний вибір експериментів, супутників, пристроїв для розгортання корисного навантаження та демонстрацій повторного входу, які представляють тисячі людей по всій Європі, від студентів до промисловості та досвідчених космічних акторів, – йдеться у повідомленні

Зазначається, що цей перший політ, позначений VA262, є демонстраційним польотом, він показує можливості та майстерність Ariane 6 у виході з гравітації Землі та експлуатації в космосі. Тим не менш, на борту було кілька пасажирів.

Ariane 6 був побудований головним підрядником і проектним органом ArianeGroup.

Ariane 6 — це найновіша ракета важкої вантажопідйомності в Європі, розроблена для забезпечення великої потужності та гнучкості за нижчою ціною, ніж її попередники. Конфігурація пускової установки – з оновленим головним ступенем, двома або чотирма потужними прискорювачами на вибір і новим верхнім ступенем, який можна перезапускати – забезпечить Європі більшу ефективність і можливості, оскільки він може запускати кілька місій на різні орбіти за один політ, а його верхній ступінь сам зійде з орбіти в кінці місії.

Ariane 6 — остання в європейській серії ракет Ariane, яка замінила Ariane 5 і має модульну та універсальну конструкцію, яка може запускати місії з низької навколоземної орбіти та в дальній космос.

Ось так це виглядало на фото:

А це – відео запуску ракети:

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Дивний об’єкт в небі над Україною в ніч на 10 липня – що це було? (фото, відео)

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