Гроссі розповів, що б було, якби не було МАГАТЕ на ЗАЕС

Якби не МГАТЕ на ЗАЕС, вже могла статися трагедія для всього світу – Гроссі про можливі наслідки. Ситуація довкола захоплення Росією Запорізької АЕС та забезпечення її безпеки є одним з найбільших викликів для МАГАТЕ, а постійна присутність місії агентства на станції відіграє дуже важливу роль у забезпеченні її безпеки.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі.

“Насправді їх багато (викликів – ред.), і, безумовно, ситуація довкола Запорізької атомної електростанції, її безпека, є одним із них”, – прокоментував Гроссі питання про те, що є найбільшим викликом у його роботі.

За його словами, поруч з питанням нерозповсюдження ядерної зброї та реагування на наслідки аварії на Фукусімській АЕС, ситуація в Україні становить одну з найбільших загроз.

“Очевидно, що з точки зору уникнення ядерної аварії найбільшу безпосередню небезпеку становить ситуація в Україні – не лише навколо Запоріжжя, а й у багатьох інших місцях, яких стосується наша діяльність. Тож ми постійно цим займаємося – я і в цілому Агентство, яке дуже мобілізоване на цьому напрямі”, – наголосив Гроссі.

На його переконання, наглядовий орган ООН у ядерній сфері відіграє дуже важливу роль у забезпеченні безпеки ЗАЕС.

“Я вважаю, що МАГАТЕ відіграє дуже важливу роль. І що стосується впливу, можливо, це для інших – судити, але я думаю, що наша присутність там, наша взаємодія там має дуже важливий вплив на ситуацію. Я переконаний, що якби МАГАТЕ не було там на постійній основі, ми вже могли б стикнутися з ядерною аварією”, – прокоментував Гроссі питання про те, який вплив МАГАТЕ має на Росію в питанні забезпечення безпеки Запорізької АЕС.

За словами гендиректора МАГАТЕ, агентство намагається “надавати підтримку станції, належним чином інформувати український ядерний регулятор, консультуватися з ним, взаємодіяти з ним”.

“Поки що, я вважаю, нам вдається – щоразу, коли виникає проблема, щоразу, коли відбувається відключення електроенергії, що загрожує безпеці станції, щоразу, коли відбувається атака – негайно інформувати, оцінювати ситуацію і, я б сказав, заспокоювати громадськість в Україні і в сусідніх країнах, в тому числі й у Росії. Оскільки, якщо станеться радіоактивна аварія, то постраждають усі. Це не зупиниться на кордонах. Це торкнеться дуже і дуже багатьох людей”, – заявив Гроссі

Як повідомлялось, ЗАЕС перебуває в окупації із 4 березня 2022 року. За цей час росіяни неодноразово порушували принципи ядерної безпеки, розміщуючи на території станції військову техніку, мінуючи територію та тероризуючи персонал. Рішення МАГАТЕ про повернення ЗАЕС під контроль Енергоатома загарбники ігнорують.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв у березні, що лише за два роки окупації російськими військами Запорізької атомної електростанції зафіксовано понад 150 грубих порушень експлуатації АЕС, кожне з яких може стати фатальним.

Раніше “Новини України – НСН” писали, що На ЗАЕС порушені всі 7 принципів безпеки – МАГАТЕ