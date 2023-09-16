Як самостійно завести автомобіль, якщо сів акумулятор – механік поділився лайфхаком

Досвідчений механік поділився простим лайфхаком, як самостійно завести автомобіль, якщо сів акумулятор.

Своїми лайфхаками механік Скотті Кілмер поділився в одному зі своїх відео, передає НСН.

Він назвав прості кроки, які допоможуть запустити автомобіль, якщо сів акумулятор. За його словами, для цього водіям потрібно використовувати всього один простий предмет.

Зокрема, Скотті Кілмер рекомендує використовувати один поширений, але ігнорований предмет, який може позбавити вас від поїздки на СТО.

Все, що вам потрібно, аби вирішити проблему з розрядженою батареєю, – це пара проводів для прикурювання.

“Сьогодні я покажу вам, як правильно завести машину. Ви берете плюсовий кінець одного кабелю і підключаєте його до плюсового кінця донорської батареї. Візьміть інший кінець плюсового кабелю і прикріпіть його до плюсового проводу непрацюючої машини”, розповідає експерт.

Наступним кроком потрібно взяти мінусовий кабель і підключити його до мінусової клеми акумулятора автомобіля-донора. Потім візьміть іншу мінусову клему кабелю прикурювача і прикріпіть її до міцної металевої частини автомобіля.

При цьому, автомеханік закликає водіїв ніколи не приєднувати кабелі до негативної клеми акумулятора з міркувань безпеки.

Також Кілмер рекомендує використовувати товсті мідні дроти, оскільки алюмінієві дроти можуть розплавитися після використання.

“Іноді з’являється невелика іскра, і якщо там є газоподібний водень, це дійсно може викликати вибух. Це рідкість, але це може статися”, каже Кілмер.

Після правильного підключення кабелів до відповідних портів водії зможуть запустити двигун.

Однак, якщо ваш акумулятор повністю розряджений, він не запускається відразу. Кілмер рекомендує дати двигуну попрацювати п’ять-десять хвилин, щоб допомогти зарядити розряджений акумулятор.

Щоб уникнути включення генераторів і згоряння електричної системи, водіям слід заглушити автомобіль-донор перед запуском двигуна.

Він також застеріг від підключення кабелів до неправильних клем акумулятора, оскільки це може призвести до руйнування комп’ютерної системи та дорогого ремонту.

Також власники автомобілів можуть купити невеликі зарядні пристрої, щоб вони всюди були під рукою на випадок, якщо розряджається акумулятор.

“Вони часто працюють нормально, і вони налаштовані так, що ви не можете підключити їх задом наперед, тому що вони встановлені навпаки”, говорить Кілмер.

Якщо ви це зробите, портативний пристрій блимає червоним індикатором сигналу ще до того, як ви натиснете кнопку, щоб увімкнути його.

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