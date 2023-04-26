Названа найшкідливіша риба для здоров’я людини. Які види риби краще виключити з раціону харчування.

Про це розповість НСН з посиланням на РБК-Україна.

Риба для багатьох є альтернативою м’ясу. Вона смачна та корисна, правда, далеко не вся.

Найшкідливіша риба

На першому місці в “чорному списку” риб стоїть макрель. Ця велика хижа риба накопичує в собі найнебезпечнішу для людини ртуть, що у великій кількості міститься в морській воді, забрудненій промисловими викидами. Краще відмовитись від неї назавжди, щоб не ризикувати здоров’ям.

На другому місці виявився великоокий тунець, який люблять багато представників здорового харчування. Це також хижа морська риба. Вона харчується дрібнішими мешканцями моря. У її тканинах може накопичуватися ртуть. Вона викликає проблеми з концентрацією та пам’яттю, може викликати провокувати розвиток тривожних розладів та депресії.

Від цих видів риб лікарі рекомендують відмовитись назовсім.

Також експерти рекомендують скоротити вживання до одного разу на тиждень форелі, дорадо, сібаса та коропа.

А такі види риб як річкова форель, лосось, морський окунь, оселедець, креветки, краби, устриці та анчоуси можна їсти, не побоюючись за здоров’я, кілька разів на тиждень.

Хто найбільше чутливий до ртуті

Найбільш чутливими до впливу ртуті є вагітні жінки, а також маленькі діти, оскільки ртуть може несприятливо впливати на мозок і нервову систему дитини навіть під час внутрішньоутробного розвитку. Зазначимо, що неврологічні захворювання, спровоковані отруєнням ртуттю, здатні виявлятися за роки.

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