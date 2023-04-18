Як вберегтися від кліщів – поради спеціалістів

Спеціалісти дали поради, які допоможуть захистити від кліщів себе та своїх домашніх улюбленців.

З настанням весни активізувалися кліщі. Головна небезпека цих павукоподібних паразитів полягає у тому, що вони можуть бути носіями небезпечних захворювань. Зокрема, через свій укус можуть інфікувати людину хворобою Лайма та кліщовим вірусним енцефалітом. Щоб мінімізувати подібну небезпеку, потрібно дотримуватися простих правил, передає НСН.

Що варто знати про кліщів

Існує міф, що ці паразити можуть стрибати з дерева. Насправді кліщі живуть лише у високій траві та кущах, тож пік їхньої активності триває з березня по листопад, розповідає МОЗ.

Аби убезпечити себе необхідно:

на прогулянку вдягати закрите взуття і одяг, бажано світлого кольору, оскільки на ньому простіше помітити кліща;

покрити голову кепкою, панамкою, косинкою, а також закрити шию.

Також одяг можна обробити зовні та зсередини репелентом — спеціальний засіб, що відлякує кліщів. Відповідний препарат повинен містити у своєму складі такі речовини:

DEET (ДЕТА);

пікарідін (KBR 3023);

IR3535;

OLE (ефірна олія лимонного евкаліпта);

PMD (параментан-діол);

2-undecanone;

перметрін.

Під час укусу паразити виділяють анестетик, що робить цей процес безболісним. Тому краще під час та після прогулянки оглядати себе. Бажано робити це кожні дві години: чим раніше виявити кліща, тим менші шанси отримати якусь з інфекцій.

У разі укусу потрібно видалити паразита за допомогою пінцету з гострими кінчиками або спеціальної ручки-ласо, який продають у ветаптеках. Аби знизити ризики хвороби Лайма, краще випити одну таблетку антибіотика доксицикліну впродовж 72 годин після укусу.

У МОЗ наголошують, що не варто використовувати застарілі методи. Наприклад:

заливати паразита олією;

викручувати та висмикувати його руками;

випалювати.

Як вберегти тварин від кліщів

Аби вберегти домашнього улюбленця, необхідно щомісяця проводити обробку. Водночас будь-які препарати не гарантують повний захист від кліщів, тому слід своєчасно обробляти друга, аби концентрація відповідного засобу в крові не зменшувалася, пише UAnimals.

Важливо памʼятати, що препаратами для собак не можна обробляти котів, оскільки вони мають отруйний для них компонент — перметрин. Необхідно проконсультуватись із ветеринаром, адже деякі породи собак є гіперчутливими до таких ліків. Це можуть бути:

таблетки (краще всмоктуються організмом);

краплі на холку;

нашийник (для собак старше 6 місяців).

Найчастіше від укусу кліща собаки заражаються бабезіозом (піроплазмозом). Під час інфекції руйнуються еритроцити, які транспортують кисень у крові, тож виникає анемія, уражаються життєво важливі органи, насамперед нирки та печінка. У разі виявлення кліща на тілі тварини необхідно відразу звернутись до ветеринара. Залежно від виду збудника перші клінічні симптоми можуть з’явитись від двох діб до декількох тижнів.

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