Чи можна котам давати рибу – розповіла ветеринар

Ветеринар Лідія Лободина розповіла, чи можна котам давати рибу. Цей продукт тваринам слід давати з обережністю. Повідомляє НСН з посиланням на сайт TheBest.

Риба та морепродукти – це джерело білка, амінокислот, жирних кислот омега-3, вітамінів А, В, D, магнію, кальцію. При цьому енергетична цінність цих продуктів значно вища, ніж у м’ясі.

Як розповіла ветеринар, вживання морепродуктів підтримує здоров’я суглобів, серця, шкіри та вовни. Але у раціоні котів та собак, риба і морепродукти не є необов’язковими продуктами. Їх можна давати своїм домашнім улюбленцям у випадку, якщо вони абсолютно здорові та їдять таку їжу із задоволенням.

Чи можна котам давати рибу: відео

Надмірне вживання риби може призвести до порушення обміну речовин, сечокам’яної хвороби та рахіту. Сира риба може спровокувати зараження гельмінтами, а жирна риба може викликати панкреатит і розлад травлення.

У деяких видах риби міститься фермент тіаміназа, який руйнує тіамін та викликає дефіцит в організмі. Симптоми: млявість, втрата ваги, неврологічні порушення, парези, судоми. У якій рибі він є:

Короп

Оселедець

Щука

Тріска

Кефаль

Акула

Камбала

В деяких видах риби міститься триметиламін оксид, який заважає засвоєнню Fe в організмі. Це також має негативні наслідки – дефіцит речовини, недорозвинення плода, безплідність, анемія. Триметиламін оксид також руйнується за високої температури. Скумбрія категорично протипоказана тваринам – у ній може бути гістамін.

Чи можна котам давати рибу

До раціону котів і собак можна включити: хек, тюльку, мойву, тріску, морського окуня, карася, тунець, горбушу, лосось, форель. Дуже багато вітамінів та корисних мінералів міститься у морепродуктах: кальмари, краби, креветки, мідії. Категорично не можна давати тваринам лобстерів – у них багато холестерину та натрію.

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