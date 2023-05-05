Як українців дурять у супермаркетах – про що варто знати усім

Українців дурять у супермаркетах із цінами і не тільки. Наприклад, часто в магазинах встановлюють такі ціни, які під час округлення решти дають змогу більше грошей залишати у продавця.

Як передає НСН про це йдеться у матеріалі видання «Обозреватель».

Як діють правила округлення цін

За правилами округлення вам можуть дати не всю решту. Суму в менш ніж 5 копійок має право залишити собі магазин, а більше 5 копійок – мають “вибачити” покупцю. Часто магазини спеціально встановлюють такі ціни, щоб усі округлення були не на користь покупця.

Наприклад, з ціною 9,96 грн, 9,97 грн, 9,98 грн або 9,99 грн ви все одно повинні заплатити магазину 10 грн. Якщо не хочете переплачувати – використовуйте для розрахунку банківську картку. Тоді правила округлення не діють.

Якщо не хочете заплатити зайве або купити поганий товар, будьте уважні. Звісно, передбачити всі варіанти обману дуже складно. Але якщо ви приходите в магазин з чітко сформованим списком покупок, звертаєте увагу на етикетки і в разі чого перевіряєте інформацію – обдурити вас буде складніше, ніж якщо ви зайдете в магазин просто подивитися і купуватимете все підряд.

Правила зберігання речей у камерах схову

У супермаркетах, де розміщені камери для зберігання речей, зобов’язують залишати свої особисті речі, при цьому заявляють, що відповідальність за їх збереження не несуть. Обидва ці твердження суперечать чинному законодавству та порушують права покупців.

Як йдеться у повідомленні Держспоживслужби, магазин несе відповідальність за збереження речей у камері схову. Якщо ваші речі зникли, у відомстві радять звернутися до адміністрації, а також викликати співробітників поліції.

У заяві до поліції про зникнення речей слід описати їх повний перелік. Це потрібно для того, щоб у майбутньому збитки можна було відшкодувати у судовому порядку. Адміністрація магазину може погодитись компенсувати збитки добровільно, а якщо вони відмовляться, можна подавати до суду.

Згідно з Цивільним кодексом (частина 3 статті 937), той, хто зберігає речі, несе повну відповідальність за їх збереження. Отже, має компенсувати можливі збитки.

При цьому якщо в супермаркетах та магазинах розміщують камери зберігання, фактично вони надають послугу покупцю і беруть на себе ризики.

Також важливо знати, що ніхто не має права вимагати залишати речі у камері схову. Якщо охорона супермаркету заявляє, що ви маєте залишити сумку, ви маєте повне право відмовитися від виконання незаконного прохання.

Раніше ми розповідали про те, яка інформація має бути представлена на товарі у магазинах.

Зауважимо, що вся інформація про продукцію споживачеві повинна надаватися українською мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

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