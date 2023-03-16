Росіянка примотала віник до голови – навіщо вона це зробила (відео)

Яка країна, такі і «лайфаки»… Росіянка примотала віник до голови і поділилася своїм «геніальним» винаходом з співгромадянами, виклавши відео у мережу. Воно вже стало вірусним. НСН поспішає показати його вам.

Отже, навіщо росіянка примотала віник до голови? Та все просто! Аби ще більше дивитися і слухати російську пропаганду, без якої росіяни відчувають себе як риби без води.

На віник, примотаний до голови хусткою, героїня відео скотчем приліпила телефон, який висить перед її очима. Каже, що тепер вона може дивитися в екран, навіть коли куховарить чи займається іншими справами. І у неї вільні руки. Своїм досвідом ділиться з іншими росіянками, аби вони теж примотували собі віники до голови і так ходили по хаті. Ну, правда, ж красіво? Як тобі таке Ілон Маск?

Росіянка примотала віник до голови: відео

Віник на голові, надувні танки, сортує через дорогу і багато багато горілки! – жартують українці, коментуючи відео

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