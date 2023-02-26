Маск назвав “переворотом” Революцію Гідності в Україні. Подоляк відповів

Ілон Маск назвав Революцію Гідності “переворотом”, повторивши російські наративи, чим вкотре розлютив українців, передає НСН.

Маск назвав “переворотом” Революцію Гідності

“Ці вибори (президентські вибори в 2010 році – УНІАН), можливо, були сумнівними, але немає ніяких сумнівів в тому, що переворот дійсно був”, написав Маск в Twitter.

Українці пояснили мільярдерові, що ніякого перевороту не було. Громадяни України змогли домогтися відсторонення Віктора Януковича, який як президент зрадив інтереси країни, а потім і зовсім втік до Російської Федерації.

Американському бізнесменові відповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що в Україні не було переворотів, але завжди були вільні люди.

“Вільні суспільства впливають на держави через діалог/вибори. Поневолені суспільства виходять на вулиці, щоб позбутися репресивних держав. Це база Свободи, Ілон Маск. В Україні ніколи не було переворотів, але завжди були вільні люди. Перестаньте читати російські газети”, написав політик у Twitter.

Вільні суспільства впливають на держави через діалог/вибори. Поневолені суспільства виходять на вулиці, щоб позбутися репресивних держав. Це база Свободи, @elonmusk.

В Україні ніколи не було переворотів, але завжди були вільні люди. Перестаньте читати російські газети. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 26, 2023

Нагадаємо, раніше Маск опублікував у своєму Twitter скандальний допис про “формулу миру” між Україною та Росією. Так, бізнесмен запропонував провести ще один “референдум” та “визнати Крим російським”.

В результаті Маск виклилав хвилю обурення зі сторони як звичайних користувачів, так і державних діячів, а акції компанії Tesla втратили майже 9% вартості.

Згодом американський бізнесмен виправдався за свій допис у Twitter та відповів президенту України Володимиру Зеленському. Мільярдер нібито все ще “підтримує Україну”, однак від запропонованої ідеї щодо “формули миру” не відмовився.

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