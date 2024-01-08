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Машини сигналять, діти в захваті: переселенець створив «диван на колесах» і їздить на ньому по Заліщиках (відео)

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Машини сигналять, діти в захваті: переселенець створив «диван на колесах» і їздить на ньому по Заліщиках (відео)

На Тернопільщині переселенець зі Слов’янська створив «диван на колесах» і їздить на ньому вулицями, підіймаючи настрій перехожим. Багато хто думаю, що керується диво-техніка силою думки, адже керма не видно! Про винахідника розповіло «Суспільне», передає НСН.

Майстер на ім’я Аркадій Фішман живе у Заліщиках. Він каже, що його винахід, власне, не диван, а просто дошки, які виглядають, як диван. Якщо взяти справжній диван, поставити його на колеса і спробувати їхати, то він на ходу розвалиться. А тут зміцнена рама. Є важіль керування, який схований.

Люди, коли я кажу, що спрямовую його силою думки, вірять мені, бо важеля не бачать. Він повертає передні колеса і задні теж обертаються. Є гальма, – розповідає Аркадій Фішман

Конструкція працює на акумуляторі від електричного велосипеда. Потужність акумулятора — 450 Вт. Диван може рухатися зі швидкістю до 10 км/год. На виготовлення транспортного засобу чоловік витратив два тижні і орієнтовно 2,5 – 3 тис гривень. Електрообладнання взяв зі свого попереднього виробу.

Я купив дошки на пилорамі, зробив конструкцію. Всі задоволені. Машини сигналять, діти в захваті. Я завжди за розваги. Наше життя і так дуже сумне. А можна його трохи підфарбувати яскравими фарбами, – додав винахідник

Аркадій за професією інженер-технолог машинобудування. У Слов’янську розробляв обладнання для заводів. До Заліщиків переїхав після початку повномасштабної війни разом із сином, якого виховує сам.

Створив «диван на колесах» і їздить на ньому по Заліщиках: відео

Машини сигналять, діти в захваті: переселенець створив «диван на колесах» і їздить на ньому по Заліщиках (відео)Машини сигналять, діти в захваті: переселенець створив «диван на колесах» і їздить на ньому по Заліщиках (відео)

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