Знищено ворожий бомбардувальник і сотні загарбників: втрати окупантів за добу

За добу 18 травня ЗСУ знищили сотні загарбників, ворожий винищувач-бомбардувальник, 14 безпілотників і купу іншої техніки. Про втрати окупантів NNS повідомляє, посилаючись на військове командування.
Так, головною новиною минулої доби можна назвати знищення російського винищувача-бомбардувальника Су-34 на Харківщині. Про це 19 травня повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
“Підрозділами зенітних ракетних військ на Дніпропетровщині знищено крилату ракету, а на Харківщині – винищувач-бомбардувальник Су-34. Дані перехопленого радіообміну свідчать, що загорівся двигун російського літака і пілоти катапультувались”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначив у Фейсбук-дописі офіцер 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Юрій Кочевенко, літак збили під тимчасово окупованим Куп’янськом.
Запис радіоперехоплення розмови пілота оприлюднено у мережі
Втрати окупантів (загальні і за добу)
Згідно з інформацією Генштабу ЗСУ, найбільші втрати за минулу добу російські окупанти понесли на Слов’янському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.05 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 28500 (+200) осіб ліквідовано
- танків ‒ 1254 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3063 (+20) од,
- артилерійських систем– 595 (+9) од,
- РСЗВ – 199 (+0) од,
- засоби ППО – 93 (+2) од,
- літаків – 203 (+1) од,
- гелікоптерів – 167 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 455 (+14),
- крилаті ракети – 103 (+1),
- кораблі /катери – 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2157 (+20) од,
- спеціальна техніка – 43 (+0).