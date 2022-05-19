Знищено ворожий бомбардувальник і сотні загарбників: втрати окупантів за добу

За добу 18 травня ЗСУ знищили сотні загарбників, ворожий винищувач-бомбардувальник, 14 безпілотників і купу іншої техніки. Про втрати окупантів NNS повідомляє, посилаючись на військове командування.

Так, головною новиною минулої доби можна назвати знищення російського винищувача-бомбардувальника Су-34 на Харківщині. Про це 19 травня повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

“Підрозділами зенітних ракетних військ на Дніпропетровщині знищено крилату ракету, а на Харківщині – винищувач-бомбардувальник Су-34. Дані перехопленого радіообміну свідчать, що загорівся двигун російського літака і пілоти катапультувались”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначив у Фейсбук-дописі офіцер 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Юрій Кочевенко, літак збили під тимчасово окупованим Куп’янськом.

Запис радіоперехоплення розмови пілота оприлюднено у мережі

Втрати окупантів (загальні і за добу)

Згідно з інформацією Генштабу ЗСУ, найбільші втрати за минулу добу російські окупанти понесли на Слов’янському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.05 орієнтовно склали: