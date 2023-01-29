У ДПСУ попередили українських біженців у якому разі вони можуть втратити право на тимчасовий захист у Польщі

Українські біженці, які опинилися в Польщі після 24 лютого 2022 року, мають статус PESEL UKR, який надає їм право на тимчасовий захист, а також на чимало соціальних пільг від польської держави. Проте вони ризикують втратити цей статус, а разом із ним і всі пільги, щоразу, коли перетинають кордон між Україною та Польщею. Аби цього не сталося, треба дотримуватись певних умов при в’їзді в Польщу.

Про це нагадали в Державній прикордонній службі України, посилаючись на повідомлення від польських колег. Про це розповідає НСН

У якому випадку українські біженці можуть втратити право на тимчасовий захист у Польщі

Отже, українські біженці в Польщі, які отримали там статус PESEL UKR, не є невиїзними з країни, що дала їм притулок. Вони можуть за потреби виїжджати на батьківщину, і потім знову повертатися до Польщі. Головне – щоби термін перебування поза межами Польщі не перевищував 30 днів.

Якщо строк відсутності у Польщі коротший за 30-денний, то за біженцем зберігаються і його статус, що дає йому право на тимчасовий захист, і всі виплати, які належать біженцям.

Але є одна умова.

“Щоб уникнути втрати статусу PESEL UKR у зв’язку із виїздом з території Польщі на термін, менший за 30 днів, іноземець, який повертається до Польщі, повинен повідомити співробітника Прикордонної варти, який здійснює паспортний контроль, про намір в’їхати із використанням права на тимчасовий захист в Польщі та кожного разу пред’являти електронний документ diia.pl (навіть якщо громадянин їде на роботу в Польщу чи з іншою метою, але при цьому він користуватиметься захистом у Польщі)”, – йдеться в повідомленні ДПСУ.

Якщо ж український біженець не нагадає польським прикордонникам, що має статус PESEL UKR, та не пред’явить електронний документ diia.pl, він може втратити право на тимчасовий захист, а разом із ним і всі фінансові та соціальні преференції, які дає цей статус.

Джерело

Які країни ЄС продовжили тимчасовий захист для біженців з України