Як швидко закінчити війну: Зеленський назвав просту формулу

Зеленський назвав просту формулу, як швидко закінчити війну в Україні, щоб її наслідки не відчули у всьому світі. Про це він сказав під час пресконференції 23 серпня, передає NNS, посилаючись на Укрінформ.

За словами президента, щоб наслідки війни не були відчутні у всьому світі, слід Україні дати зброю і завершити цю війну.

«Моя позиція незмінна: якщо бути зовсім прагматичним, я би сказав так – ця війна коштує дорого, вартість висока для всього світу… Я вважаю, що коротша війна дешевша. І якщо всі прагматичні, то дешевше (буде) закінчити раніше. Закінчити раніше – це дати зброю нам. Така проста шкільна формула», – сказав Зеленський.

Президент зауважив, що для когось у Європі ця війна вже відчувається економічно. Треті держави ще не відчувають, але блокування Чорноморського узбережжя вже говорить про те, що буде голод, і вони це відчують.

«Хтось в Азії ще також не відчув, це буде дещо пізніше, на жаль. І найдорожча ціна буде для росії, і це стовідсотково, бо ця ціна буде історична для них», – наголосив глава держави.

Як повідомлялося, після зустрічі з президентом Туреччини та генсеком ООН напередодні Президент Володимир Зеленський заявив, що не можна довіряти російській федерації, тому переговори з росією можна буде вести лише після виведення російських військ з усіх тимчасово окупованих українських територій.