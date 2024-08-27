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Захист українських біженців у Литві продовжено – названо дату

Автор -
Журналіст
Захист українських біженців у Литві продовжено – названо дату

Захист українських біженців у Литві продовжено. Відповідне рішення ухвалив литовський уряд.

Уряд Литви ухвалив рішення про продовження тимчасового захисту ще на рік. Про це повідомляє LRT, передають «Новини України – НСН» з посиланням на Мінреінтеграції.

Захист українських біженців у Литві продовжено – що це означає

Таким чином, посвідки на проживання, які діяли до 4 березня 2025 року, будуть продовжені до 4 березня 2026 року.

У Міністерстві внутрішніх справ Литви очікують, що прийняте Урядом рішення знизить адміністративне навантаження, враховуючи щоденні нові 30-40 заяв на отримання дозволу на тимчасове проживання, та полегшить процес заміни посвідок на проживання, термін яких вже невдовзі спливає.

Станом на кінець липня, діючий дозвіл на проживання на підставі тимчасового захисту мали приблизно 44 тисячі осіб.

У Мінреінтеграції нагадують, що раніше Болгарія продовжила програму підтримки українських біженців до 2025 року.

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