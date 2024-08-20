Для українців у Литві можуть змінити терміни тимчасового захисту – що відомо

Для українців у Литві мають намір продовжити термін дії тимчасового посвідки на проживання ще на один рік.

Про це повідомляє видання lrt.lt, передають «Новини України – НСН».

Згідно з проектом, розробленим Міністерством внутрішніх справ Литви, тимчасовий захист для українських біженців буде продовжено до 4 березня 2026 року. Нині цей статус діє до березня 2025 року.

За інформацією Департаменту міграції Литви, щодня надходить від 30 до 40 нових заяв на отримання тимчасового посвідки на проживання. Наразі понад 44,3 тисячі осіб мають такий статус у країні.

Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте наголосила, що продовження терміну допоможе знизити адміністративне навантаження як на українців, так і на працівників Департаменту міграції.

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Крім того, це полегшить керування потоком заяв перед березнем 2025 року.

Механізм тимчасового захисту був активований на рівні Європейського Союзу 4 березня 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

Цей механізм забезпечує колективний захист для переміщених осіб, надаючи їм право на проживання, роботу, житло, медичну допомогу та освіту для дітей у країнах ЄС.

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