В Україні жінок навчать монтувати сонячні електростанції. Для того, аби відібрати претенденток на безкоштовне навчання, проведуть конкурс. Розповідаємо про це детальніше.

Програма реалізується в Україні силами Greenpeace і компанією “Атмосфера”.

Українки – це супержінки і Greenpeace прагне збільшити їх представництво у “зелених” професіях. Разом із професіоналами у сфері сонячної енергетики компанією “Атмосфера”, ми запрошуємо українських жінок опанувати навички монтування сонячних станцій, – кажуть представники програми

Десять кандидаток, які пройдуть попередній відбір, безкоштовно отримають доступ до професійного курсу “Монтувальниця сонячних електростанцій”. Переможниці конкурсу матимуть можливість попрацювати із Greenpeace над встановленням нових зелених об’єктів в Україні. Для участі у конкурсі необхідно мати технічну освіту або досвід роботи у технічних галузях.

В Україні жінок навчать монтувати сонячні електростанції: як пройти безкоштовне навчання

Аби взяти участь у конкурсі, слід до 31 липня подати заявку за цим посиланням https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScI5eqrnqH0_Az2mPvthdDjpjuVth5q0IpDDp7Bjqd5CDS36g/viewform?usp=send_form

В ході конкурсу оберуть 10 учасниць.

Чим повнішими та детальнішими будуть ваші відповіді, тим більше шансів, що саме Ви станете переможницею курсу, – наголошують організатори

Як проходитиме навчання і чому саме навчатимуть

Графік проведення курсу:

1 серпня 2024 – початок навчання.

08 – 23.08. період проведення офлайн-навчання для першої групи.

08 – 03.09. період проведення офлайн-навчання для другої групи.

‍Формат: записані відеороуки + семиденна теорія і практика в Києві.

‍Теми курсу:

Монтаж систем кріплення ФЕМ

Типи станцій та принцип їх роботи

Технічні характеристики комплектуючих СЕС

Від чого залежить і як впливати на енергоефективність

Підбір обладнання для гібридної та автономної станції

Системи кріплень для наземних, фасадних і дахових ФЕМ

Монтаж фотоелектричних модулів

Спорядження для роботи на висоті

Складання захисних щитів для AC та DC

Підключення, запуск і базові налаштування СЕС

Налаштування сценаріїв роботи інвертора

Більше подробиць про курс і процес навчання на сайті Atmosfera Academy: https://academy.atmosfera.ua/solar_installer

Можливо, вам також буде цікаво: Українці запрошуються на безкоштовне навчання у Польщі – як взяти участь у програмі

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.

Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.