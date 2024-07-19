В Україні жінок навчать монтувати сонячні електростанції. Для того, аби відібрати претенденток на безкоштовне навчання, проведуть конкурс. Розповідаємо про це детальніше.
Програма реалізується в Україні силами Greenpeace і компанією “Атмосфера”.
Українки – це супержінки і Greenpeace прагне збільшити їх представництво у “зелених” професіях. Разом із професіоналами у сфері сонячної енергетики компанією “Атмосфера”, ми запрошуємо українських жінок опанувати навички монтування сонячних станцій, – кажуть представники програми
Десять кандидаток, які пройдуть попередній відбір, безкоштовно отримають доступ до професійного курсу “Монтувальниця сонячних електростанцій”. Переможниці конкурсу матимуть можливість попрацювати із Greenpeace над встановленням нових зелених об’єктів в Україні. Для участі у конкурсі необхідно мати технічну освіту або досвід роботи у технічних галузях.
В Україні жінок навчать монтувати сонячні електростанції: як пройти безкоштовне навчання
Аби взяти участь у конкурсі, слід до 31 липня подати заявку за цим посиланням https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScI5eqrnqH0_Az2mPvthdDjpjuVth5q0IpDDp7Bjqd5CDS36g/viewform?usp=send_form
В ході конкурсу оберуть 10 учасниць.
Чим повнішими та детальнішими будуть ваші відповіді, тим більше шансів, що саме Ви станете переможницею курсу, – наголошують організатори
Як проходитиме навчання і чому саме навчатимуть
Графік проведення курсу:
- 1 серпня 2024 – початок навчання.
- 08 – 23.08. період проведення офлайн-навчання для першої групи.
- 08 – 03.09. період проведення офлайн-навчання для другої групи.
Формат: записані відеороуки + семиденна теорія і практика в Києві.
Теми курсу:
- Монтаж систем кріплення ФЕМ
- Типи станцій та принцип їх роботи
- Технічні характеристики комплектуючих СЕС
- Від чого залежить і як впливати на енергоефективність
- Підбір обладнання для гібридної та автономної станції
- Системи кріплень для наземних, фасадних і дахових ФЕМ
- Монтаж фотоелектричних модулів
- Спорядження для роботи на висоті
- Складання захисних щитів для AC та DC
- Підключення, запуск і базові налаштування СЕС
- Налаштування сценаріїв роботи інвертора
Більше подробиць про курс і процес навчання на сайті Atmosfera Academy: https://academy.atmosfera.ua/solar_installer
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