Мешканців трьох областей забезпечать скрапленим газом в рамках експериментального проєкту. Раніше йшлося лише про Харківську область, а тепер вирішили долучити до проєкту ще два регіони України.

Про це повідомляють у Мінреінтеграції, передають “Новини України – НСН“.

Йдеться про експериментальний проєкт щодо забезпечення скрапленим газом вразливих категорій населення на прифронтових територіях.

Цей проєкт курує Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.

Мешканців трьох областей забезпечать скрапленим газом

Спочатку проєкт планували реалізувати лише на Харківщині. Проте Віцепрем’єрка запропонувала розширити проєкт також на Сумську та Донецьку області, які вже визначили потреби та надали свої пропозиції до проєкту нормативного акта.

Зазначається, що проєкт відповідної постанови розробляється Міненергетики спільно з Мінреінтеграції, обласними військовими адміністраціями, прифронтовими громадами та за участі інших зацікавлених учасників.

У межах гуманітарного реагування ми хочемо забезпечити побутовим газом якомога більше вразливих громадян на прифронтових територіях. Тому не будемо обмежуватися Харківщиною. Розповсюдимо проєкт на Сумську та Донецьку області, — підкреслила Ірина Верещук

Від редакції: Вірогідно, конкретика (хто і як саме зможе отримати скраплений газ) з’явиться пізніше.

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