Ноутбуки для єврейських жінок в Україні – це допомога від Всеукраїнської жіночої єврейської організації «Проект Кешер». Завершується прийом заявок на другому етапі реалізації проєкту. Розповідаємо про це детальніше.

Нагадуємо, всеукраїнська жіноча єврейська організація «Проект Кешер» оголосила про старт проєкту «She Top», у рамках якого 80 єврейських жінок по всій Україні отримають ноутбуки, а також онлайн-навчання навичкам роботи з комп’ютером із сертифікацією, професійну індивідуальну підтримку задля успішного пошуку роботи в умовах воєнного часу та допомогу в працевлаштуванні.

Ноутбуки для єврейських жінок в Україні: хто і як може отримати

До участі у проєкті запрошуються єврейські жінки України, які відповідають одному із критеріїв:

жінки, які мають статус внутрішньо переміщених осіб;

жінки у відпустці по вагітності та пологах;

самотні матері (включно з тими, чиї чоловіки загинули на війні);

багатодітні жінки,

жінки, чиї діти мають інвалідність;

жінки, які є єдиною опорою для своїх родин;

жінки, які втратили роботу під час війни;

жінки, чиї чоловіки знаходяться у лавах ЗСУ.

Навчання відбуватиметься у трьох групах.

Прийом заявок на участь у першій групі вже завершено, у другій він триває з 1 жовтня до 14 жовтня 2024 року включно, у третій розпочнеться з 1 грудня.

Зареєструватися можна за цим посиланням.

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