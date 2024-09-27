Ваучери на навчання до 30 280 грн: в переліку вже 155 професій та спеціальностей – хто і як може отримати

Ваучери на навчання до 30 280 грн можуть отримати певні категорії громадян в Україні. А в списку професій і спеціальностей, які можна опанувати завдяки такій державній допомозі, вже 155 позицій. Розповідаємо про цей масштабний проєкт детальніше.

Українці можуть отримати ваучер на навчання ще 16 професіям та 15 спеціальностям, які нині затребувані на ринку праці. Мінекономіки оновило Перелік професій та спеціальностей для навчання, за якими може бути виданий ваучер, відтепер в ньому 95 професій та 60 спеціальностей. Про це повідомила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна.

Близько 60% підприємців стикаються сьогодні з проблемою нестачі кваліфікованих кадрів. При цьому досить багато українців не можуть знайти роботу, оскільки їхній професійний рівень чи навички не відповідають потребам роботодавців. Тому ми надаємо можливість людям взяти ваучер на навчання і за державний кошт опанувати нову професію, яка є затребуваною на ринку праці, або підвищити свою кваліфікацію. Такою можливістю цього року скористались 18 тисяч українців. Нині ми розширюємо перелік професій та спеціальностей, на навчання яким можна отримати ваучер, на 31 позицію, зокрема додаємо професії, що необхідні для відновлення й розвитку в сферах будівництва, енергетики, транспорту, медицини, – зазначила Тетяна Бережна

Які професії і спеціальності можна опанувати

Зокрема, до Переліку включені професії, необхідні для відновлення інфраструктурних об’єктів, житлового фонду та об’єктів енергетики:

майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики,

слюсар-електромонтажник,

слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка),

машиніст крана (кранівник),

слюсар з ремонту дорожно-будівельних машин та тракторів,

в’язальник схемних джгутів,

кабелів та шнурів,

моторист цементувального агрегату,

вогнетривник.

Серед спеціальностей — відновлювані джерела енергії та гідроенергетика, галузеве машинобудування, електронні комунікації та радіотехніка, матеріалознавство, металургія тощо.

Також Перелік доповнено професією оператор дистанційно керованих апаратів та спеціальностями авіаційна та ракетно-космічна техніка, авіоніка, прикладна механіка, прикладна фізика та наноматеріали. Враховуючи потреби у ліквідації наслідків військової агресії рф, Перелік доповнено професією пожежний-рятувальник та спеціальністю пожежна безпека.

З метою розширення можливостей підготовки фахівців протезно-ортопедичної сфери, до Переліку включено спеціальності біомедична інженерія, хімічні технології та інженерія.

З оновленим Переліком професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер, можна ознайомитись за посиланням.

Загалом ваучер можна використати для навчання за 155 професіями та спеціальностями у сферах ІТ-технологій, будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування тощо.

Як це працює

Професію, заклад освіти в межах України та форму навчання (денну, заочну чи дистанційну) людина обирає самостійно. Навчання здійснюється закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на таку освітню діяльність.

Ваучер дає людині право безоплатно пройти навчання у закладах освіти чи у роботодавця за затвердженим Мінекономіки переліком професій та спеціальностей. Станом на сьогодні сума ваучера не може перевищувати 30 280 грн. Якщо вартість навчання дорожча, то роботодавець або людина доплачує різницю самостійно.

Хто може отримати ваучери на навчання

Отримати ваучер можуть окремі категорії громадян, які при цьому мають професійну-технічну чи вищу освіту, не зареєстровані у службі зайнятості як безробітні та не проходили навчання за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом останніх 3-х років.

Зокрема, це:

люди віком старше 45 років (до настання пенсії за віком);

ветерани, учасники бойових дій за умови звернення протягом трьох років з дня звільнення

внутрішньо переміщені особи працездатного віку;

особи з інвалідністю;

люди, що отримали поранення внаслідок військової агресії, або пройшли полон.

Як отримати ваучер на навчання

Щоб отримати ваучер на навчання необхідно:

обрати спеціальність, професію та місце навчання;

подати заявку онлайн на вебсайті Державної служби зайнятості або звернутися до будь-якого центру зайнятості із заявою та документами (основні – паспорт, ІНН, трудова книжка, документи про освіту тощо).

Впродовж 90 днів після отримання ваучера в центрі зайнятості людина має укласти договір про навчання із закладом освіти. Державна служба зайнятості є реалізатором державної програми підтримки конкурентноспроможності громадян України на ринку праці шляхом отримання ваучерів на навчання.

Програма надання ваучерів на навчання є складовою флагманського проєкту Міністерства економіки України «Робота без бар’єрів», який реалізується на виконання Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні.

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