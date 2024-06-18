Мешканці прифронтових областей отримають ваучери для ремонту понівеченого житла

Мешканці прифронтових областей отримають ваучери для ремонту пошкодженого обстрілами житла. Про це повідомляють у Мінреінтеграції 18 червня. Розповідаємо деталі.

Міжнародна організація з міграції за підтримки Європейського Союзу розпочала програму ваучерної допомоги для невідкладного ремонту житла, що зазнало пошкоджень внаслідок обстрілів. Про це йдеться на сайті МОМ.

Програма триватиме до серпня 2024 року та має на меті допомогти людям швидко відремонтувати будинки, які постраждали від атак.

Мешканці прифронтових областей отримають ваучери для ремонту – що на них можна придбати

Долучитися до неї можуть українці, які проживають у:

Харківській,

Сумській,

Дніпропетровській,

Миколаївській,

Одеській,

Запорізькій областях.

Важливо! Ваучери можна отримати, якщо ви зафіксували факт пошкодження житла, звернувшись до органів місцевої влади.

За ваучери можна буде придбати:

OSB-плити,

піно-ізоляційні матеріали,

ручний неелектричний інструмент (ножі, пилки, молотки),

плівки,

тенти,

брезент тощо.

Також вони дадуть змогу оплатити доставку матеріалів.

Українці, заявки яких схвалять, отримають SMS-повідомлення із подробицями програми та інструкцією з використання ваучера.

Докладну інформацію про програму можна дізнатися за безкоштовним номером гарячої лінії МОМ: 0 800 215 015. Дзвінки приймають по буднях із 09:00 до 17:00.

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