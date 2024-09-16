Ліки для онкохворих надходять у медзаклади: список безкоштовних препаратів

Ліки для онкохворих надходять у медзаклади. Ці препарати закуплені коштом державного бюджету, тому пацієнти мають отримувати їх безкоштовно. Розповідаємо про це детальніше.
Інформацію надала Громадська організація Афіна. «Жінки проти раку».
Зазначається, що препарати закуплені за кошти держбюджету 2023 року:
Ліки для онкохворих, які мають надійти у медзаклади: список
- Анагрелід, 0,5 мг (Анагрелід-Віста, виробник: Сінтон Хіспанія, С.Л. Іспанія);
- Темозоломід, 20 мг (Темозоломід Аккор, капсули по 20 мг; по 1 капсулі у саше, виробник: Аккорд Хелскеа Полска Сп. з о.о., Польща)
- Вориконазол, 200 мг (Вориконазол-Віста, порошок для розчину для інфузій по 200 мг, виробник: Сінтон Хіспанія, С.Л., Іспанія).
- Тамоксифен, 20 мг (Тамоксифен-Здоров’я, виробник: ТОВ “Фармацевтична компанія “Здоров’я”, Україна).
- Азацитидин, 100 мг (Азацитидин Шилпа, виробник: Шилпа Медікеа Лімітед, Індія).
- Талідомід, 100 мг (Мірин 100, таблетки, по 100 м, виробник:Ліпомед АГ, Швейцарія).
- Амфотерицин В-ліпідний комплекс, 50 мг («Амфоліп», виробник: Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед, Індія).
- Кислота золедронова, 4 мг (Золедронова кислота-Фармекс, виробник: ТОВ “ФАРМЕКС ГРУП”, Україна).
- Доцетаксел, 80 мг (Доцет, 40 мг/мл, по 2 мл, виробник: Венус Ремедіс Лімітед, Індія).
- Ванкоміцин, 500 мг (Ванкоміцин-Фармекс, ліофілізат для розчину для інфузій по 500 мг, виробник: ТОВ “Фармекс Груп”, Україна).
- Доцетаксел, 20 мг (Доцет, 40 мг/мл, по 0,5 мл, виробник: Венус Ремедіс Лімітед, Індія).
- Сунітініб, 25 мг (Сунітиніб-Тева, капсули тверді по 25 мг, виробник: Тева Фармацевтікал Індастріз Лтд., Ізраїль).
Як перевірити, чи вже отримав медзаклад ліки
Статус розвезення лікарських засобів у медичні заклади ви можете дізнаватися на сторінці ДП Медичні закупівлі України.
Перевірити наявність ліків в онкоцентрах – за посиланням
- шляхом внесення торгової назви препарату в пошукову стрічку сайту;
- перевіривши наявність ліків у потрібній вам лікарні.
Список медзакладів та багато корисної інформації – ТУТ.
Список онкоцентрів з детальнішою інформацією – ТУТ.
Що робити, якщо ліки не надають безкоштовно?
Як діяти, якщо призначені вам ліки є в наявності в онкоцентрі, але вам їх не надали або вимагають за них сплатити?
- Покажіть своєму лікарю список наявних у закладі ліків, зазначивши, що призначений вам препарат є в наявності. Зазвичай проблема вирішується вже на цьому етапі.
- Якщо проблему не вирішено, і вам безпідставно відмовляють у отриманні ліків, – зверніться з письмовою заявою до керівника медичного закладу.
- Якщо проблему не вдалося вирішити на рівні лікарні – зверніться з письмовою скаргою в Департамент охорони здоров’я вашої області.
- Також ви можете звернутись із скаргою в МОЗ, НСЗУ та в Національна поліція України.
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