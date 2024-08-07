42
Тег:
CуспільстводеДопомога
42

Видача нового жіночого одягу для ВПО у Чернівцях – як подати заявку

Автор -
Журналіст
Видача нового жіночого одягу для ВПО у Чернівцях – як подати заявку

Благодійний фонд “Bread of life”видаватиме допомогу у вигляді жіночого одягу для ВПО у Чернівцях. Відкрита реєстрація.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Благодійний фонд “Bread of life”.

БФ  “Bread of life” проводитиме видачу кофт з довгим рукавом (лонгслів), нові, матеріал бавовна, кольори різні, розмір від S до 3XL (44-56 розмір) для ВПО, що мають 1, 2 групу інвалідності.

Як зареєструватись

Зареєструватись може кожен член родини, потрібно вибрати розмір з наявних.

Реєстрація тільки через Гугл форму за посиланням.

Отримати кофти може будь-хто з членів родини або знайомі, сусіди з оригіналами документів на кожну зареєстровану особу. Отримаим можливо лише в день видачі, наступного дня або наступного тижня не можна.

Видача нового жіночого одягу для ВПО у Чернівцях – як подати заявку

Видача нового жіночого одягу для ВПО у Чернівцях – як подати заявку

454541524 490539886948797 8779692768676223012 n

Місце, час видачі:

8 серпня 2024, четвер, за адресою:  місто Чернівці, парк Шевченка, Літній театр, 11:00-13:00

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Ще новини України: В Україні запускають новий проєкт допомоги населенню у 6 областях

Схожі публікації

Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×