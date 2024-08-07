Благодійний фонд “Bread of life”видаватиме допомогу у вигляді жіночого одягу для ВПО у Чернівцях. Відкрита реєстрація.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Благодійний фонд “Bread of life”.
БФ “Bread of life” проводитиме видачу кофт з довгим рукавом (лонгслів), нові, матеріал бавовна, кольори різні, розмір від S до 3XL (44-56 розмір) для ВПО, що мають 1, 2 групу інвалідності.
Як зареєструватись
Зареєструватись може кожен член родини, потрібно вибрати розмір з наявних.
Реєстрація тільки через Гугл форму за посиланням.
Отримати кофти може будь-хто з членів родини або знайомі, сусіди з оригіналами документів на кожну зареєстровану особу. Отримаим можливо лише в день видачі, наступного дня або наступного тижня не можна.
Видача нового жіночого одягу для ВПО у Чернівцях – як подати заявку
Місце, час видачі:
8 серпня 2024, четвер, за адресою: місто Чернівці, парк Шевченка, Літній театр, 11:00-13:00
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