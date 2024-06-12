Благодійним фондом «ДоброЛайф» буде здійснюватися видача ліків у Запоріжжі деяким категоріям українців.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на БФ «ДоброЛайф».

Повідомляється, що 14.06.2024 в 11.00 буде відкрита анкета на отримання дитячих сиропів «Дарфен Кідс».

Видача ліків у Запоріжжі – хто може отримати

Отримати ліки у вигляді дитячих жарознижуючих сиропів можуть жителі Запоріжжя, які мають дітей віком від 3 до 12 років.

Дата отримання буде повідомлена разом зі списками в телеграм каналі фонду.

Отримати можуть як люди які заповнювали анкету, так і їх представник (з оригіналом документів людини яка заповнювала анкету);

Кількість сиропів : 1500 шт.

Посилання на анкету буде в телеграм каналі.

Ще новини України: Допомога для українців в Краматорську – хто і як може отримати