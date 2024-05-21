Допомога для українців в Краматорську видаватиметься Фондом “Всі Поруч”. Хто і які види допомоги може отримати

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Моя допомога.

Фонд “Всі Поруч” проведе безкоштовну видачу води для краматорців. Вода питна очищена, встановлено ємності. Приходити обов’язково із своєю тарою у чітко встановлений час. Отримати можуть всі, хто потребує.

Видача відбуватиметься 22 травня 2024 року з 11:00 до 14:00 за адресою :

м. Краматорськ, вул. Перша Горна, 5а.

Допомога для українців в Краматорську – хто і як може отримати

Також відкрита реєстрація на отримання дорослих підгузок для маломобільних мешканців Краматорська

Подати заявку можна за посиланням.

Родини з дітьми до 3-х років можуть отримати гуманітарну допомогу

Допомога включає в себе засоби гігієни, дитяче харчування, тощо. Заповнювати анкету необхідно українською мовою.

Подати заявку можна за посиланням

Анкету заповнюють ті мешканці, яким потрібна допомога в отриманні ТІЛЬКИ підгузки для лежачих людей.

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