Видача дитячого харчування на Чернігівщині від Карітас – як отримати

Деяким категоріям українців здійснюватиметься видача дитячого харчування на Чернігівщині. Хто може отримати, які документи потрібно мати.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на БФ “Карітас Чернігів” (локація Ніжин).

Допомогу у вигляді продуктів харчування швидкого приготування і дитячого харчування видаватимуть:

багатодітним родинам;

одиноким матерям;

малозабезпеченим сім’ям;

сімʼї, з дітьми з інвалідністю (до 18 років).

При собі треба мати мати оригінали:

паспорта;

ІПН;

документ, що засвідчує категорію вразливості.

Видача допомоги здійснюється у:

вівторок, середа, четвер

З 10.00 до 13.00.

За детальною інформацією можна звертатися за телефоном: 0960943235

м. Ніжин.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.

Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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