Видача дитячого харчування на Чернігівщині від Карітас – як отримати

Деяким категоріям українців здійснюватиметься видача дитячого харчування на Чернігівщині. Хто може отримати, які документи потрібно мати.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на БФ “Карітас Чернігів” (локація Ніжин).
Допомогу у вигляді продуктів харчування швидкого приготування і дитячого харчування видаватимуть:
- багатодітним родинам;
- одиноким матерям;
- малозабезпеченим сім’ям;
- сімʼї, з дітьми з інвалідністю (до 18 років).
При собі треба мати мати оригінали:
- паспорта;
- ІПН;
- документ, що засвідчує категорію вразливості.
Видача допомоги здійснюється у:
вівторок, середа, четвер
З 10.00 до 13.00.
За детальною інформацією можна звертатися за телефоном: 0960943235
м. Ніжин.
Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.
“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.
- Грошові виплати;
- Продуктові набори;
- Одяг від благодійників;
- предмети побуту від фондів;
- тощо.
Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.
Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг
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