БФ «Тримай» видаватиме вітаміни для вагітних в Одесі. Як отримати і де будуть видавати.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на БФ «Тримай».

Про допомогу

Фонд анонсує реєстрацію на вітаміни для вагітних, які будуть видаватися 14 липня.

Їх можуть отримати всі, хто має потребу в допомозі. Для того, щоб отримати допомогу у формі вітамінів, потрібні такі документи:

ПІБ та ІПН одного х батьків;

Номер телефону;

Номер свідоцтва про народженя.

Вітаміни для вагітних в Одесі – як отримати допомогу

Умови отримання:

Підписати на instagram-фонду;

Заповнити гул-форму.

Про успішній реєстрації для отримання потрібно прийти у Парк М.Твена (Парк Горького) 14 липня. Точний час роздачі буде повідомлено пізніше. Форму реєстрації буде опубліковано в телеграм групі 12 липня о 12.00 за посиланням.

В instagram за посиланням.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.

Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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