БФ «Тримай» видаватиме вітаміни для вагітних в Одесі. Як отримати і де будуть видавати.
Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на БФ «Тримай».
Про допомогу
Фонд анонсує реєстрацію на вітаміни для вагітних, які будуть видаватися 14 липня.
Їх можуть отримати всі, хто має потребу в допомозі. Для того, щоб отримати допомогу у формі вітамінів, потрібні такі документи:
- ПІБ та ІПН одного х батьків;
- Номер телефону;
- Номер свідоцтва про народженя.
Вітаміни для вагітних в Одесі – як отримати допомогу
Умови отримання:
Підписати на instagram-фонду;
Заповнити гул-форму.
Про успішній реєстрації для отримання потрібно прийти у Парк М.Твена (Парк Горького) 14 липня. Точний час роздачі буде повідомлено пізніше. Форму реєстрації буде опубліковано в телеграм групі 12 липня о 12.00 за посиланням.
В instagram за посиланням.
Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.
“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.
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