Для військових запустили вікно довіри. Це гаряча лінія, через яку можна повідомити про ймовірні порушення законів у війську.

Для військових запускають вікно довіри — гарячу лінію, на яку вони матимуть змогу повідомити про ймовірні порушення у війську, неправомірні дії чи іншу інформацію, що може негативно впливати на боєздатність окремих підрозділів.

Про це повідомив народний депутат, член комітету з питань прав людини Сергій Козир в коментарі Укрінформу, передають “Новини України – НСН”.

За його словами, створення вікна довіри допоможе краще розуміти суть питань, які можуть потребувати законодавчого втручання.

“Існують ситуації, які неможливо вирішити на рівні одного комітету, особливо якщо йдеться про порушення закону. Ми будемо співпрацювати з усіма необхідними органами, щоб налагодити ефективну комунікацію там, де вона зараз відсутня. За необхідності шукатимемо рішення в рамках чинного законодавства або ініціюватимемо зміни в державній політиці. Але кожну отриману інформацію обов’язково ретельно перевірятимемо, аби запобігти маніпуляціям”, — пояснив Козир

Вікно довіри – військові зможуть повідомити про порушення законів на гарячу лінію.

Ініціаторами створення гарячої лінії є народні депутати, співзасновники громадського об’єднання «ВПО України», члени правового та оборонного комітетів Верховної Ради Сергій Козир, Руслан Горбенко та Олександр Федієнко.

Депутати наголошують, що їхня мета – не критика та публічне обговорення можливих проблем у війську, що, безумовно, грає на користь ворогові, а швидка реакція та вжиті заходи, які у підсумку наближатимуть нашу перемогу.

Військові можуть написати чи надіслати голосове повідомлення у месенджер WhatsApp за телефоном: 066 355 67 30. Будь-яке звернення може бути анонімним.

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