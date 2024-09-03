Яка допомога надається евакуйованим і куди звертатися в різних областях

В Україні допомога надається евакуйованим з небезпечних регіонів як державою, так і міжнародними організаціями. Розповідаємо про це детальніше .

Евакуація з небезпечних регіонів України може здійснюватися залізничним та автомобільним транспортом. За необхідності може використовуватися спеціальний транспорт.

Яка допомога надається евакуйованим

Для евакуйованих передбачаються соціальні гарантії. А саме:

Забезпечення безкоштовним харчуванням та гуманітарною допомогою під час евакуації.

Відновлення втрачених документів.

Тимчасовий притулок у хабах для внутрішніх переселенців.

Кваліфікована психологічна та медична допомога.

Грошова допомога від міжнародних організацій.

Безкоштовне розміщення у державних та комунальних закладах, а також за потреби можливе розміщення у соціально-медичних установах.

Державна грошова допомога на проживання ВПО.

Допомога у працевлаштуванні.

Першочергове право на зарахування в дошкільні/шкільні заклади освіти з отриманням безкоштовного харчування.

Допомога в забезпеченні твердим пічним паливом на опалювальний сезон 2024-2025.

Усі ці заходи спрямовані на підтримку внутрішньо переміщених осіб і забезпечення їхніх базових потреб під час адаптації у приймаючих громадах.

Варто зауважити, що евакуація з небезпечних районів здійснюється безкоштовно.

Куди звертатися в різних областях

Для попереднього запису на евакуацію необхідно звернутися до своєї обласної військової адміністрації:

Харківська область

0-800-33-92-91 — Гаряча лінія Координаційного гуманітарного центру з питань евакуації;

Запорізька область

0-800-503-508 — Цілодобова гаряча лінія Запорізької ОДА;

0-800-33-92-91 — Гаряча лінія Координаційного гуманітарного центру з питань евакуації;

Херсонська область

0-800-330-951 — Цілодобова гаряча лінія з питань евакуації по Херсонській області;

Сумська область

+38 (050) 650-70-83 — Евакуаційний штаб Сумського району;

+38 (0542) 77-96-77 — Департамент соціальної політики;

+38 (093) 326-50-06 — Цілодобова гаряча лінія з питань евакуації;

+38 (068) 997-00-00 — з приводу евакуації з тваринами;

Донецька область

0-800-500-121 — Гаряча лінія з питань евакуації;

+38 (073) 050-01-21 (Viber, Whatsapp, Telegram, Signal).

Також про бажання евакуюватися можна повідомити й на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або написати нам у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: + 38 (096) 078-84-33.

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