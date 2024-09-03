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Яка допомога надається евакуйованим і куди звертатися в різних областях

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Яка допомога надається евакуйованим і куди звертатися в різних областях

В Україні допомога надається евакуйованим з небезпечних регіонів як державою, так і міжнародними організаціями. Розповідаємо про це детальніше.

Евакуація з небезпечних регіонів України може здійснюватися залізничним та автомобільним транспортом. За необхідності може використовуватися спеціальний транспорт.

Яка допомога надається евакуйованим

  • Для евакуйованих передбачаються соціальні гарантії. А саме:
  • Забезпечення безкоштовним харчуванням та гуманітарною допомогою під час евакуації.
  • Відновлення втрачених документів.
  • Тимчасовий притулок у хабах для внутрішніх переселенців.
  • Кваліфікована психологічна та медична допомога.
  • Грошова допомога від міжнародних організацій.
  • Безкоштовне розміщення у державних та комунальних закладах, а також за потреби можливе розміщення у соціально-медичних установах.
  • Державна грошова допомога на проживання ВПО.
  • Допомога у працевлаштуванні.
  • Першочергове право на зарахування в дошкільні/шкільні заклади освіти з отриманням безкоштовного харчування.
  • Допомога в забезпеченні твердим пічним паливом на опалювальний сезон 2024-2025.

Усі ці заходи спрямовані на підтримку внутрішньо переміщених осіб і забезпечення їхніх базових потреб під час адаптації у приймаючих громадах.

Варто зауважити, що евакуація з небезпечних районів здійснюється безкоштовно.

Куди звертатися в різних областях

Яка допомога надається евакуйованим

Для попереднього запису на евакуацію необхідно звернутися до своєї обласної військової адміністрації:

Харківська область

  • 0-800-33-92-91 — Гаряча лінія Координаційного гуманітарного центру з питань евакуації;

Запорізька область

  • 0-800-503-508 — Цілодобова гаряча лінія Запорізької ОДА;
  • 0-800-33-92-91 — Гаряча лінія Координаційного гуманітарного центру з питань евакуації;

Херсонська область

  • 0-800-330-951 — Цілодобова гаряча лінія з питань евакуації по Херсонській області;

Сумська область

  • +38 (050) 650-70-83 — Евакуаційний штаб Сумського району;
  • +38 (0542) 77-96-77 — Департамент соціальної політики;
  • +38 (093) 326-50-06 — Цілодобова гаряча лінія з питань евакуації;
  • +38 (068) 997-00-00 — з приводу евакуації з тваринами;

Донецька область

  • 0-800-500-121 — Гаряча лінія з питань евакуації;
  • +38 (073) 050-01-21 (Viber, Whatsapp, Telegram, Signal).

Також про бажання евакуюватися можна повідомити й на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або написати нам у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: + 38 (096) 078-84-33.

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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