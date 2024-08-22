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Допомога для ВПО та місцевих у багатьох областях України – як подати заявку

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Допомога для ВПО та місцевих у багатьох областях України – як подати заявку

Благодійним фондом Рокада надаватиметься всебічна допомога для ВПО та місцевих у багатьох областях України. Триває прийом заявок.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на БФ Рокада.

БФ Рокада фахово працює біженцями, переселенцями та тими, хто постраждав від воєнних дій (чи інших явищ, пов’язаних з війною). Надає допомогу ВПОЛ та місцевому населенню.

Допомога надається у 14 областях України: Київській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, Рівненській, Тернопільській, Волинській, Чернігівській, Сумській. Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській.

Допомога для ВПО та місцевих у багатьох областях України – як подати заявку

Допомога для ВПО та місцевих у багатьох областях України – як подати заявку

Основні напрямки діяльності фонду:

  • Психологічна підтримка;
  • Соціальні консультації та супровід.
  • Послуги з транспортування;
  • Юридична допомога;
  • Допомога з відновленням “будинків війни”, екстрене реагування;
  • Допомога постраждалим від насильства;
  • Захист дітей, облаштування безпечних просторів;
  • Підтримка місць компактного проживання, підвищення спроможності громад;
  • Благодійна допомога у вигляді непродовольчих товарів, вразливим категоріям ВПО: матрац, ковдра, подушка тощо.

Куди звертатись

Осередки фонду працюють у таких містах:

  • Київ – вул..Чумака,5. Гаряча лінія: 0632998324;
  • Чернігів – пр..перемоги, 139. Гаряча лінія: 0673370161;
  • Житомир – майдан перемоги, 10. БЦ Імперіал. Гаряча лінія: 0673224078;
  • Івано-Франківськ – вул..Героїв Чернігова, 5а. Гаряча лінія: 0674474024;
  • Хмельницький – вул..Панаса мрного, ½. Гаряча лінія: 0674470813;
  • Тернопіль – вул..Коновальця,17. Гаряча лінія: 0674474220;
  • Чернівці – вул..Сімовича, 21а. Гаряча лінія: 0673376568;
  • Львів – пр..Чорновола, 45а. гаряча лінія: 0674470373;
  • Рівне – вул..Володимира Стельмаха,11. Гаряча лінія: 0674473840;
  • Луцьк – вул..Святогірська (Гаврилюка), 10. Гаряча лінія: 0674470884;
  • Суми – пр..Свободи, 50. Гаряча лінія: 0673098937;
  • Харків – вул..Двадцять Третього Серпня, буд.11-А. Гаряча лінія: 0671209203;
  • Дніпро – пр.-т Лесі Українки, буд.11-А. гаряча лінія: 0671209203;
  • Запоріжжя – вул..Якова Новицького, буд 11. Гаряча лінія: 0671209203.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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