Благодійним фондом Рокада надаватиметься всебічна допомога для ВПО та місцевих у багатьох областях України. Триває прийом заявок.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на БФ Рокада.
БФ Рокада фахово працює біженцями, переселенцями та тими, хто постраждав від воєнних дій (чи інших явищ, пов’язаних з війною). Надає допомогу ВПОЛ та місцевому населенню.
Допомога надається у 14 областях України: Київській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, Рівненській, Тернопільській, Волинській, Чернігівській, Сумській. Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській.
Допомога для ВПО та місцевих у багатьох областях України – як подати заявку
Основні напрямки діяльності фонду:
- Психологічна підтримка;
- Соціальні консультації та супровід.
- Послуги з транспортування;
- Юридична допомога;
- Допомога з відновленням “будинків війни”, екстрене реагування;
- Допомога постраждалим від насильства;
- Захист дітей, облаштування безпечних просторів;
- Підтримка місць компактного проживання, підвищення спроможності громад;
- Благодійна допомога у вигляді непродовольчих товарів, вразливим категоріям ВПО: матрац, ковдра, подушка тощо.
Куди звертатись
Осередки фонду працюють у таких містах:
- Київ – вул..Чумака,5. Гаряча лінія: 0632998324;
- Чернігів – пр..перемоги, 139. Гаряча лінія: 0673370161;
- Житомир – майдан перемоги, 10. БЦ Імперіал. Гаряча лінія: 0673224078;
- Івано-Франківськ – вул..Героїв Чернігова, 5а. Гаряча лінія: 0674474024;
- Хмельницький – вул..Панаса мрного, ½. Гаряча лінія: 0674470813;
- Тернопіль – вул..Коновальця,17. Гаряча лінія: 0674474220;
- Чернівці – вул..Сімовича, 21а. Гаряча лінія: 0673376568;
- Львів – пр..Чорновола, 45а. гаряча лінія: 0674470373;
- Рівне – вул..Володимира Стельмаха,11. Гаряча лінія: 0674473840;
- Луцьк – вул..Святогірська (Гаврилюка), 10. Гаряча лінія: 0674470884;
- Суми – пр..Свободи, 50. Гаряча лінія: 0673098937;
- Харків – вул..Двадцять Третього Серпня, буд.11-А. Гаряча лінія: 0671209203;
- Дніпро – пр.-т Лесі Українки, буд.11-А. гаряча лінія: 0671209203;
- Запоріжжя – вул..Якова Новицького, буд 11. Гаряча лінія: 0671209203.
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