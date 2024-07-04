Якщо переселенцем отримана відмова у призначенні виплат ВПО, є інші шляхи отримання державної підтримки.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Чугуївську міську раду.

Повідомляється, що якщо переселенцем отримана відмова у призначенні виплат ВПО, він має інші варіанти та шляхи отримання державної підтримки, а саме:

1) якщо внутрішньо переміщена особа є працездатною, не зареєстрована як ФОП чи в центрі зайнятості, то їй варто стати на облік у Центрі зайнятості як така, що шукає роботу, або щоб отримати статус безробітного.

Унаслідок отримання статусу безробітного, ВПО:

матиме право на отримання допомоги по безробіттю в розмірі від 1500 до 7100 грн тривалістю до 90 календарних днів (для осіб передпенсійного віку – до 360 календарних днів) під час дії воєнного стану;

отримає допомогу від кар’єрного радника в пошуку роботи та працевлаштуванні;

матиме право на отримання консультаційних, інформаційних та профорієнтаційних послуг з метою перенавчання;

Відмова у призначенні виплат ВПО – які є варіанти отриманя державної допомоги

2) якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї ВПО менший за рівень забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї (3588,20 грн – для дітей віком до 6 років (140% відповідного прожиткового мінімуму); 4 474,4 грн – для дітей віком від 6 до 18 років (140% відповідного прожиткового мінімуму); 1 665,4 грн – для працездатних осіб (55% відповідного прожиткового мінімуму); 2361,00 грн – для осіб, які втратили працездатність (100% відповідного прожиткового мінімуму)), то сім’я ВПО має право отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;

3) ВПО має право на отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг:

для підтвердження фактичного проживання в будинку чи квартирі достатньо надати довідку ВПО. При цьому не вимагається, щоб ВПО була зареєстрована (задекларована) у відповідному житловому приміщенні чи укладення нею та надання договору найму (оренди) щодо такого житла. Розмір субсидії залежить від вартості житлово-комунальних послуг та рівня доходів сім’ї;

мешканці тимчасово окупованих територій чи зони активних бойових дій, яким на період дії воєнного стану було продовжено виплати на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 07.03.2022 2 № 215 „Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану”, у тому числі пільги і житлові субсидії, нарахування та виплата яких припинилася з червня 2024 року, а також пільги на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 07.03.2022 № 214 „Деякі питання надання державної соціальної допомоги та пільг на період воєнного стану”, та які перемістилися й зареєструвалися як ВПО, для проведення перерахунку таких виплат і пільг повинні подати відповідну заяву до органів ПФУ;

мешканці тимчасово окупованих територій чи зони активних бойових дій, яким на період дії воєнного стану продовжено виплату державної соціальної допомоги на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 07.03.2022 № 214 „Деякі питання надання державної соціальної допомоги та пільг на період воєнного стану”, та які перемістилися й зареєструвалися як ВПО, для проведення перерахунку таких виплат повинні подати відповідну заяву до органів соціального захисту населення;

4) у разі перебування у складних життєвих обставинах ВПО має право на отримання соціальних послуг, зокрема догляд вдома, денний догляд, підтримане проживання, соціальну адаптацію, консультування, натуральну допомогу тощо.

Про соціальні допомоги і виплати можна, зокрема, дізнатися на сайті Дії або соціальної громади.

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“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

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