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Ветерани можуть отримати “Доступні ліки” – як це зробити

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Журналіст
Ветерани можуть отримати Доступні ліки - як це зробити

Ветерани та ветеранки, які через свій стан здоров’я потребують постійного прийому певних препаратів, можуть отримати їх за програмою “Доступні ліки” безоплатно або з частковою доплатою. Як це зробити.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.

Покрокова інструкція:

  • Ветеран чи ветеранка записується та приходить на прийом до лікаря (сімейного, терапевта, лікуючого).
  • Лікар проводить прийом і виписує електронний рецепт.
  • На мобільний телефон пацієнта надходить СМС з унікальним номером рецепта та кодом підтвердження для отримання ліків в аптеці. Зміст СМС: «Ваш рецепт: ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ. Код підтвердження: ХХХХ».
  • Ліки можна отримати у будь-якій аптеці, що бере участь у програмі «Доступні ліки».
  • Аптечному працівнику необхідно повідомити 16-значний номер рецепта.
  • В аптеці пацієнту запропонують наявні торгові марки лікарських засобів або медичних виробів на вибір — безоплатні або з доплатою.
  • Називати код підтвердження, якщо необхідно, здійснити доплату. Після цього ветеран чи ветеранка отримає призначені ліки.

Ветерани можуть отримати “Доступні ліки”  – як це зробити

Ветерани можуть отримати Доступні ліки - як це зробити

Якщо у даній аптеці немає саме того лікарського засобу або медичного виробу, який бажає отримати пацієнт, він не називає код підтвердження рецепта, і має змогу звернутися до іншої аптеки. Або замовити той лікарський засіб чи медичний виріб, який відсутній в аптеці у момент звернення.

Деталі за посиланням.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
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Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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