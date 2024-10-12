Ветерани та ветеранки, які через свій стан здоров’я потребують постійного прийому певних препаратів, можуть отримати їх за програмою “Доступні ліки” безоплатно або з частковою доплатою. Як це зробити.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.
Покрокова інструкція:
- Ветеран чи ветеранка записується та приходить на прийом до лікаря (сімейного, терапевта, лікуючого).
- Лікар проводить прийом і виписує електронний рецепт.
- На мобільний телефон пацієнта надходить СМС з унікальним номером рецепта та кодом підтвердження для отримання ліків в аптеці. Зміст СМС: «Ваш рецепт: ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ. Код підтвердження: ХХХХ».
- Ліки можна отримати у будь-якій аптеці, що бере участь у програмі «Доступні ліки».
- Аптечному працівнику необхідно повідомити 16-значний номер рецепта.
- В аптеці пацієнту запропонують наявні торгові марки лікарських засобів або медичних виробів на вибір — безоплатні або з доплатою.
- Називати код підтвердження, якщо необхідно, здійснити доплату. Після цього ветеран чи ветеранка отримає призначені ліки.
Ветерани можуть отримати “Доступні ліки” – як це зробити
Якщо у даній аптеці немає саме того лікарського засобу або медичного виробу, який бажає отримати пацієнт, він не називає код підтвердження рецепта, і має змогу звернутися до іншої аптеки. Або замовити той лікарський засіб чи медичний виріб, який відсутній в аптеці у момент звернення.
Деталі за посиланням.
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