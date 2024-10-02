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Безкоштовні ліки для ВПО у Дніпрі: список препаратів і як отримати

Автор -
Журналіст
Безкоштовні ліки для ВПО у Дніпрі: список препаратів і як отримати

Безкоштовні ліки для ВПО у Дніпрі обіцяє Благодійний фонд «Право на життя». Оприлюднено список препаратів, які є у наявності, і як зареєструватися на отримання. Розповідаємо про це детальніше.

Безкоштовні ліки для ВПО у Дніпрі: які препарати можна отримати

Благодійники планують видати наступні препарати:

  • HEMOKVIN PLUS
  • HEMOKVIN
  • GLUFORMIN
  • PRILINDA
  • HYPOLIP
  • Солодки кореня сироп
  • Хлорофилипт

Безкоштовні ліки для ВПО у Дніпрі: які препарати можна отримати

Як отримати ліки

Видача запланована завтра, 3 жовтня.

Щоб отримати препарат, необхідно зареєструватися за гугл-формою https://forms.gle/4yzXryaDEUiTskKT7

Благодійники підкреслюють, що ліків, отриманих від партнерів, не багато, тому просять реєструватися лише тих, хто дійсно потребує таких препаратів. Крім того просять не залишати заявки, якщо ви не зможете прийти за ліками 3 жовтня.

Посилання на офіційний сайт благодійного фонду – ТУТ

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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