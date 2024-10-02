Безкоштовні ліки для ВПО у Дніпрі: список препаратів і як отримати

Безкоштовні ліки для ВПО у Дніпрі обіцяє Благодійний фонд «Право на життя». Оприлюднено список препаратів, які є у наявності, і як зареєструватися на отримання. Розповідаємо про це детальніше.

Безкоштовні ліки для ВПО у Дніпрі: які препарати можна отримати

Благодійники планують видати наступні препарати:

HEMOKVIN PLUS

HEMOKVIN

GLUFORMIN

PRILINDA

HYPOLIP

Солодки кореня сироп

Хлорофилипт

Як отримати ліки

Видача запланована завтра, 3 жовтня.

Щоб отримати препарат, необхідно зареєструватися за гугл-формою https://forms.gle/4yzXryaDEUiTskKT7

Благодійники підкреслюють, що ліків, отриманих від партнерів, не багато, тому просять реєструватися лише тих, хто дійсно потребує таких препаратів. Крім того просять не залишати заявки, якщо ви не зможете прийти за ліками 3 жовтня.

Посилання на офіційний сайт благодійного фонду – ТУТ

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