Українці за кордоном можуть отримати тимчасовий захист ще в одній країні.
Швейцарія зберегла статус тимчасового захисту для українських біженців. Про це розповідають “Новини України – НСН” за посиланням на Мінреінтеграції.
Федеральна рада Швейцарії вирішила не скасовувати тимчасовий статус захисту для українців (Програма S), які виїхали з України через повномасштабне вторгнення рф, до 4 березня 2026 року.
Про це йдеться у повідомленні на сайті швейцарського уряду.
Зазначається, що таке рішення продиктоване безпековою ситуацією в Україні. Воно може бути переглянуте після її покращення.
Українці за кордоном – ще одна країна зберегла статус тимчасового захисту для переселенців
Федеральна рада надала українським біженцям статус захисту S із 12 березня 2022 року.
Посвідка на проживання відповідної категорії дає їм право жити й працювати у Швейцарії, а також отримувати соціальну допомогу. Отримати її могли біженці, які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року.
Станом на кінець серпня близько 66 тисяч українців мали статус захисту S у Швейцарії.
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