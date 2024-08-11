У Норвегії затвердили більш жорсткі правила для біженців з України. Зміни набули чинності з 15 липня.
У Норвегії з 15 липня набули чинності оновлені правила реєстрації українських біженців. Про це повідомляє Visit Ukraine, передають “Новини України – НСН”.
Вказується, що Норвегія продовжує приймати і розміщувати у себе українських переселенців. Вони можуть претендувати на 520 євро на місяць, водночас, вони мають проживати в центрах для біженців і бути зареєстрованим у Національному центрі реєстрації (Gardermoen registreringssenter) в Осло.
У Норвегії оновили правила для українських біженців – подробиці
Зміни в допомозі для біженців з України:
у 2024 році в Норвегії не можна отримати тимчасове альтернативне житло;
- українці, які бажають отримувати виплати та підтримку держави, мають проживати в центрах прийому біженців, а не в приватному житлі.
- норвезький уряд не покриває витрати, пов’язані з домашніми тваринами, які прибувають до центрів біженців;
- для отримання одноразової фінансової допомоги в розмірі 8200 євро (367 401 грн) потрібно прожити в Норвегії понад рік;
- для отримання тимчасового притулку та допомоги необхідно зареєструватися в Національному центрі реєстрації.
Зазначається, що після оформлення тимчасового захисту українці можуть отримати дозвіл на працевлаштування.
Українці, які не можуть себе забезпечувати самостійно, мають право на допомогу для покриття потреб у харчуванні, проживанні та медичних послугах.
Уряд Норвегії також стимулює повернення українців додому, виплачуючи за це 1500 євро (67 207 грн).
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