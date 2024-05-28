Для дітей за кордоном розпочато безкоштовне оформлення паспортів. Йдеться про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це повідомляють Новини Украини – НСН з посиланням на Мінреінтеграції.

Це стало результатом роботи Координаційного штабу з питань захисту прав дитини в умовах воєнного стану під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

«Нагадаємо, це питання члени Коордштабу порушили наприкінці лютого. Тоді Віцепрем’єрка наголосила на тому, що діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, незалежно від місця проживання мають отримувати паспорти громадянина України для виїзду за кордон безкоштовно», – йдеться в повідомленні.

Наразі Нацсоцслужба спільно з обласними військовими адміністраціями та службами у справах дітей опрацювали потребу в таких паспортах.

Розпочато безкоштовне оформлення паспортів для дітей за кордоном – кого стосується

Повідомляється, що законні представники дітей уже розпочали роботу з підготовки та подачі пакетів документів до закордонних дипломатичних установ України для оформлення паспортів.

Такі пакети вже сформовані для вихованців закладів із Дніпропетровської та Донецької областей, а також міста Києва, які у складі закладів перемістилися за межі України. Інші області також активно співпрацюють із дипустановами у країнах перебування дітей з метою якнайшвидшого вирішення цього питання.

Ірина Верещук наголосила, що необхідно вивчити таку потребу й серед дітей, які влаштовані у сімейні форми виховання за кордоном. Йдеться про прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

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