251
Тег:
CуспільстводеДопомога
251

Реєстрація на отримання корму для тварин на Кіровоградщині – як подати заявку

Автор -
Журналіст
Реєстрація на отримання корму для тварин на Кіровоградщині – хто може отримати

Відкрита реєстрація на отримання корму для тварин на Кіровоградщині від БФ “United for animals”. Хто може подати заявку.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на БФ “United for animals”.

Відкрито прийом заявок для опікунів, у яких під опікою 30+ тварин.

Допомогу у вигляді кому можуть отримати:

  • Волонтери, які опікуються котикам 30+ на постійній основі;
  • Ті, хто висвітлює свою волонтерську діяльність у соціальних мережах (окрім літніх людей) тривалий час;
  • Тварини мають бути стерилізовані;
  • Ті, хто надавав вчасно звіти про попередню допомогу.

Реєстрація на отримання корму для тварин на Кіровоградщині – як подати заявку

Реєстрація на отримання корму для тварин на Кіровоградщині – хто може отримати

Подати заявку на отримання корму можна за посиланням:

https://forms.gle/2hmAzNvNnNTYsBkp9

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Ще новини України: Гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі: триває реєстрація на отримання

Схожі публікації

Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×