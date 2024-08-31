Відкрита реєстрація на отримання корму для тварин на Кіровоградщині від БФ “United for animals”. Хто може подати заявку.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на БФ “United for animals”.
Відкрито прийом заявок для опікунів, у яких під опікою 30+ тварин.
Допомогу у вигляді кому можуть отримати:
- Волонтери, які опікуються котикам 30+ на постійній основі;
- Ті, хто висвітлює свою волонтерську діяльність у соціальних мережах (окрім літніх людей) тривалий час;
- Тварини мають бути стерилізовані;
- Ті, хто надавав вчасно звіти про попередню допомогу.
Реєстрація на отримання корму для тварин на Кіровоградщині – як подати заявку
Подати заявку на отримання корму можна за посиланням:
https://forms.gle/2hmAzNvNnNTYsBkp9
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