Гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі: триває реєстрація на отримання

Гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі надається фондом “Острів Надії” за фінансової підтримки міжнародного фонду UkraineTrustChain. Розповідаємо про це детальніше.

Станом на зараз відкрито лімітований прийом заявок на гуманітарну допомогу. Після отримання 500 заявок прийом припиняється та починається видача.

Гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі: хто може отримати

Заявки приймаються від ВПО наступних категорій:

інвалідів 1 та 2 групи,

людей похилого віку від 70 років

багатодітних родин

Як подати заявку і де отримати

Для подання заявки перейдіть, будь ласка, за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/1q5sE324MGr-m3qj8VJgkcvZeKAcVWHUdd8n0zOjGrdc/edit

Допомога надається тим, хто зараз проживає у Дніпрі і ще не отримував наборів від даної організації. Посилки у інші населені пункти відправлятися не будуть.

Видача відбувається за адресою: вул. Семафорна, 60.

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