З 20 серпня в Угорщині припинили підтримку частини українських біженців після внесення змін у систему допомоги.

Про це пише угорське видання Telex, повідомляють “Новини України – НСН”.

Указ був опублікований у газеті Magyar Közlöny наприкінці червня і містив дві важливі зміни. Після набуття чинності змін отримати державну допомогу в Угорщині можуть лише переселенці з окремих регіонів України.

У постанові уряд запровадив нове поняття – так звану зону бойових дій, яка охоплює “адміністративні одиниці України, безпосередньо зачеплені військовими діями”. При цьому біженці із заходу України та Закарпаття виключені з цієї системи.

З 21 серпня всі угорські гуманітарні організації, окрім Мальтійської служби допомоги, будуть виключені з чинної системи, і державну допомогу можна буде отримати лише через них.

Якщо ви з безпечного регіону, то вибачте: одна з країн припинила підтримку частини українських біженців

У зв’язку зі змінами багато закарпатців, зокрема роми з подвійним громадянством України та Угорщини, можуть бути виселені зі своїх притулків.

Згідно з повідомленням, 20 серпня в місті Ерчі 110 закарпатських ромів були змушені покинути житловий комплекс цукрового заводу, де вони проживали протягом двох років. В місті Ерд 52 закарпатських біженців також були виселені, і в такій же ситуації перебувають інші українські переселенці по всій території Угорщини.

За інформацією видання, зміни виглядають як захід економії бюджетних коштів і в основному негативно впливають на ромів Закарпаття.

Оскільки у багатьох закарпатців є подвійне громадянство, вони не повинні будуть покидати Угорщину, але отримувати допомогу не зможуть.

Невідомо, скільки людей опинилося на вулиці. Угорський Гельсінський комітет не отримав жодної інформації про те, скільки людей продовжує отримувати підтримку та скільки людей її втрачає.

Організація просила, щоб тим, хто звернувся за правовим захистом, дозволили залишитися у їхніх помешканнях принаймні до рішення суду.

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