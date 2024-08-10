Деяким категоріям українців видаватиметься гуманітарна і грошова допомога на Чернігівщині. Як зареєструватися.
Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на програму CLEAR..
З 12 до 15 серпня для жителів Менської громади Чернігівської області відбудеться реєстрація на гуманітарну допомогу від програми CLEAR.
Хто може отримати допомогу
- Внутрішньо переміщені особи (ВПО) після 24 лютого 2022 року, які наразі проживають у Менській громаді
- Місцеві жителі, які постраждали внаслідок бойових дій
- Місцеві жителі, які через бойові дії виїжджали з громади, але повернулися до місця постійного проживання
Види допомоги
- Набір непродовольчих товарів
- Набір засобів гігієни та побутової хімії
- Допомога на оренду житла
- Допомога на підготовку до зими
Реєстрація на допомогу відбудеться:
- 12, 13 та 14 серпня – у місті Мена у холі Будинку культури за адресою: вул. Героїв АТО, 3
- 14 серпня – у селі Стольне у приміщенні старостату за адресою вул. Миру, 10
- 15 серпня – у селі Макошине у приміщенні старостату за адресою вул. Центральна, 3
Гуманітарна і грошова допомога на Чернігівщині – хто і як може отримати
На реєстрацію запрошується один повнолітній представник від домогосподарства, який зможе надати інформацію про статус та склад домогосподарства. За наявності просимо мати з собою документи, які посвідчують особи членів домогосподарства, та банківські реквізити – ІПН та IBAN.
Заповнення реєстраційної анкети триватиме орієнтовно 30 хвилин.
Після завершення періоду реєстрації та опрацювання даних представники програми CLEAR надішлють SMS-повідомлення із результатами усім зареєстрованим заявникам.
Важливо! Реєстрація не гарантує отримання допомоги!
У разі питань про реєстрацію можна звертатися звертайтеся на:
- Безкоштовну гарячу лінію: 0-800-300-510
- Застосунки Viber/WhatsApp/Telegram: +38 (098) 188-04-50
- Електронну пошту: feedback-ua@globalcommunities.org
Запити обробляються з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00
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