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Гуманітарна і грошова допомога на Чернігівщині – хто і як може отримати

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Гуманітарна і грошова допомога на Чернігівщині – хто і як може отримати

Деяким категоріям українців видаватиметься гуманітарна і грошова допомога на Чернігівщині. Як зареєструватися.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на програму CLEAR..

З 12 до 15 серпня для жителів Менської громади Чернігівської області відбудеться реєстрація на гуманітарну допомогу від програми CLEAR.

Хто може отримати допомогу

  • Внутрішньо переміщені особи (ВПО) після 24 лютого 2022 року, які наразі проживають у Менській громаді
  • Місцеві жителі, які постраждали внаслідок бойових дій
  • Місцеві жителі, які через бойові дії виїжджали з громади, але повернулися до місця постійного проживання

Види допомоги

  • Набір непродовольчих товарів
  • Набір засобів гігієни та побутової хімії
  • Допомога на оренду житла
  • Допомога на підготовку до зими

Реєстрація на допомогу відбудеться:

  • 12, 13 та 14 серпня – у місті Мена у холі Будинку культури за адресою: вул. Героїв АТО, 3
  • 14 серпня – у селі Стольне у приміщенні старостату за адресою вул. Миру, 10
  • 15 серпня – у селі Макошине у приміщенні старостату за адресою вул. Центральна, 3

Гуманітарна і грошова допомога на Чернігівщині – хто і як може отримати

Гуманітарна і грошова допомога на Чернігівщині – хто і як може отримати

На реєстрацію запрошується один повнолітній представник від домогосподарства, який зможе надати інформацію про статус та склад домогосподарства. За наявності просимо мати з собою документи, які посвідчують особи членів домогосподарства, та банківські реквізити – ІПН та IBAN.

Заповнення реєстраційної анкети триватиме орієнтовно 30 хвилин.

Після завершення періоду реєстрації та опрацювання даних представники програми CLEAR надішлють SMS-повідомлення із результатами усім зареєстрованим заявникам.

Важливо! Реєстрація не гарантує отримання допомоги!

У разі питань про реєстрацію можна звертатися звертайтеся на:

  • Безкоштовну гарячу лінію: 0-800-300-510
  • Застосунки Viber/WhatsApp/Telegram: +38 (098) 188-04-50
  • Електронну пошту: feedback-ua@globalcommunities.org

Запити обробляються з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Ще новини України: Виплати ВПО – що змінилося і чого чекати українцям з 1 вересня

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